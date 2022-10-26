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中銀香港伙AlipayHK及淘寶推簽賬分期 首3次3個月分期免手續費

中銀香港（2388）跟阿里巴巴（9988）系內的AlipayHK和淘寶中國香港站聯合宣布，中銀信用卡簽賬分期正式登陸AlipayHK，並率先可於淘寶使用。今次亦是AlipayHK首次加入信用卡簽賬分期的支付方式，客戶現時於淘寶使用AlipayHK綁定中銀信用卡消費，首三次簽賬分期可免手續費。

中銀信用卡（國際）副總經理林敏儀表示，中銀信用卡分期業務2過去6個月的交易金額按年錄得雙位數的升幅，涵蓋小額至大額消費，顯示客戶對分期服務需求殷切。中銀香港很高興伙拍AlipayHK推出「中銀信用卡簽賬分期」，未來將繼續透過AlipayHK不同商戶合作，簽賬分期服務拓展至更多線上及線下消費場景。

螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩稱，根據數據顯示，截至2022年8月於AlipayHK綁定中銀信用卡作消費的平均交易金額按年錄得逾2成升幅。非常高興今日能夠與中銀香港進一步合作，讓用戶在淘寶購物時有多一種支付方式可選擇。

淘寶天貓港澳事業部負責人陳子堅表示，適逢一年一度的淘寶天貓雙11將至，這次「中銀信用卡簽賬分期」正式登陸AlipayHK，正好讓消費者可以在雙11期間更盡情及靈活地選購心水好物。

資料顯示，客戶於雙11及雙12活動期間於AlipayHK綁定中銀信用卡，便可於淘寶香港站上購物，頭3次3個月分期之交易可免手續費外，優惠至2023年第二季。此外，客戶也可以有不同雙11優惠，包括「淘寶15元立減優惠」、「100元立減優惠券優惠」及「0%淘寶手續費優惠」等。

 