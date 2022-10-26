新東方教育科技（9901）公布，截至8月底的首季純利按年升9%至6600萬美元（下同），首季經營利潤按年上升140.5%至7800萬美元，首季淨營收同比下跌43.1%至744.8百萬美元。新東方港股今日績前升8.45%，收報17.2港元﹔美股盤前剛暫升8.26%，暫報22.8美元。
新東方首季淨營收按年跌43.1%至7.45億元﹔首季經營利潤按年升140.5%至7798.9萬元﹔Non-GAAP經營利潤按年升28.3%至9704.4萬元。
截至2022年8月31日止，學校及學習中心的總數為706間，與截至2022年5月31日止的
744間相比，減少了38間；與截至2021年8月31日止的1,556間相比，減少了850間。截
至2022年8月31日止，學校的總數為98間。
新東方執行主席兼創辦人俞敏洪指，主要業務繼續呈現可觀的趨勢，其中出國考試
準備和出國諮詢業務分別按年增長2%和21%；針對成人及大學生的國內考試準備業務按年增長約2%。
從2022年第二季度開展的各項新業務也取得了積極的成果。非學科類輔導業務在超過60個城市開展，於2023財年第一季度報名人次約為29.7萬人次；智能學習系統及設備同樣在約60個城市中採用，於2023財年第一季度活躍付費用戶達到13.1萬人次，客戶留存率亦有所提升等，並相信這些新業務將為公司本財年的營收做出重要的貢獻。
新東方執行總裁兼首席財務官楊志輝指，經過上一財年的重組後在首季度盈利方面實現虧轉盈。首季的Non-GAAP營業利潤率為13%，Non-GAAP淨利潤率則為11.2%，公司錄得185.2百萬美元的經營現金流。截至首財季末，現金及現金等價物、定期存款和短期投資總額約為43億美元。
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