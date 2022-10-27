美股升勢受阻，科技巨頭業績凸顯出聯儲局加息及由此引發的美元飈升對經濟造成的影響。Meta延長時段急挫近20%，因季度盈利弱於預期且營收展望平平。道指曾升最多1.05%，高見32172.42點，是9月12日32504.04點後最高，4日累升1505.52點。美2年期10年期債息倒掛最多42.995基點，見一周低。聯儲局關注的3個月期10年期國債息差亦倒掛最多7.812基點，是2020年3月9日29.46基點後最低。
道瓊斯工業平均指數收漲2點，升幅0.01%，報31839點。標普500指數收跌28點，跌幅0.74%，報3830點。納斯達克綜合指數收跌228點，或2.04%，報10970點。
Visa升4.6%，報203.33美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻58點，而微軟跌7.72%，報231.32元，拖低道指127點。
科技股方面，蘋果收市報149.35元，跌1.96%，谷歌母公司Alphabet收市報94.93元，跌9.14%，亞馬遜收市報115.66元，跌4.09%，Facebook收市報129.82元，跌5.59%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.67%，報410點。德國DAX指數收漲1.1%，報13195點；法國CAC 40指數漲0.42%，報6276點；英國富時100指數收漲0.61%，報7056點。