美股升勢受阻，科技巨頭業績凸顯出聯儲局加息及由此引發的美元飈升對經濟造成的影響。Meta延長時段急挫近20%，因季度盈利弱於預期且營收展望平平。道指曾升最多1.05%，高見32172.42點，是9月12日32504.04點後最高，4日累升1505.52點。美2年期10年期債息倒掛最多42.995基點，見一周低。聯儲局關注的3個月期10年期國債息差亦倒掛最多7.812基點，是2020年3月9日29.46基點後最低。