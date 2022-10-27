第三季度，總銷量增長6.3%，此乃由於中國及韓國2021年第三季度的基數較低。每百升收入增長0.8%，此得益於在韓國實施的收入管理舉措部分抵銷了內地夜場及中餐館渠道限制的影響。

首三季淨利潤9.25億美元，按年增8.7%；收入53.1億美元，按年增4.3%，每百升收入增長2.9%；毛利率50.9％，上年同期54.4％；調整後息稅折舊及攤銷前利潤17.3億美元，按年跌2.6%。

首三季總銷量增長1.4%，此乃由於韓國及印度的強勁表現部分抵銷了內地COVID管控措施的影響。

首三季，內地銷量下降2.2%，而收入則減少1.5%。正常化除息稅折舊攤銷前盈利則下降5.9%。由於核心及實惠品牌組合因2021年第三季度基數較低而錄得較好表現，2022年

第三季度的銷量仍按年增長3.7%。收入增加1.6%，而每百升收入減少2.0%，此乃由於高端及超高端產品組合因全國渠道限制而受到負面影響。

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