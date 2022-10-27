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港股ADR升238點 夜期高水338點 中人壽、中海油、中石油等業績

美股向下，港股ADR升238點或1.53%，報15555點，即月恒指夜期升327點，報15656點，夜期高水338點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升3.35%，折合報218.69元；阿里巴巴（9988）升7.9%，折合報67.22元；美團（3690）升4.67%，折合報135.76元；匯控（0005）升1.06%，折合報40.68元；建行（0939）升0.17%，折合報4.41元。

道期現升0.395%；標期現升0.37%；納期現升0.37%。日股現跌0.08%，韓股現升1.2%，澳股現升0.61%。

VIX指數隔晚跌4.14%或1.18點，報27.28點。

紐油現升0.11%或0.1美元，報88.01美元；布油現升0.14%或0.14美元，報95.83美元；金價現升0.17%或2.95美元，報1667.52美元；LME 銅期貨隔晚升3.57%或269美元，報7792美元。美國10年期債息現跌0.05%或0.0021厘，報4.0007厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，中國銀河（6881）、中國人壽（2628）、龍源電力（0916）、中海油服（2883）、中集集團（2039）、中信銀行（0998）、中海油（0883）、海螺（0914）、中遠海運港口（1199）、光大證券（6178）、福萊特玻璃（6865）、廣汽集團（2238）、廣深鐵路（0525）、海通國際（0665）、海信家電（0921）、香港寬頻（1310）、江西銅業（0358）、北京京客隆（0814）、中國中冶（1618）、中石油（0857）、，中國財險（2328）、人保集團（1339）、天齊鋰業（9696）等。

百威亞太（1876）第三季少賺14% 符預期 首三季內地銷量下降2.2%。

青啤（0168）第三季多賺18%至14.15億元人民幣。

新東方（9901）上季多賺9%至6600萬美元，美股盤前升逾8%。

創維（0751）首三季少賺32%至5.18億元人民幣。

港交所（0388）市場波動調節機制出錯，停用時間未有期。

郵儲行（1658）擬內地發行67.7億股A股，募資最多450億人幣。郵儲行今年首9個月賺738億人幣，上季多賺14%。

平保（2318）首三季新業務價值跌26.6%至258億元人民幣。

中興通訊（0763）首三季淨利潤增17%。

維他奶（0345）發盈喜，料中期多賺逾3倍。

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