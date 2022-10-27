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恒指高開403點 科指升4.31%上試10天線 京東升8.7%

恒指今早高開403點或2.64%，報15721點，大市成交金額23億元；國指今早高開153點或2.94%，報5370點。恒生科技指數開市報3083點，升4.31%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）貢獻恒指較多。石藥（1093）、中信（0267）、恒隆地產（0101）拖累大市。

藍籌65隻升，2隻下跌，6隻無升跌。京東（9618）升8.76%，報161.4元，是升幅最大的藍籌，石藥（1093）跌3.22%，報8.41元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是京東（9618）開市報161.4元，升8.76%；升幅最少的是中芯（0981）開市報16.26元，升1.25%。

恒指續低於10天線(16050.3點)。科指上試10天線(3088.89點)。

國藥（1099）首三季多賺2.7%。開市報15.98元，升2.04%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國銀河（6881）開市報3.17元，升0.96%。中國人壽（2628）開市報9.09元，升1.56%。龍源電力（0916）開市報11.16元，升2.01%。中海油服（2883）無成交，報8.65元。中集集團（2039）無成交，報5.09元。中信銀行（0998）開市報3.03元，升0.33%。中海油（0883）開市報9.86元，升1.34%。海螺（0914）無成交，報22.2元。中遠海運港口（1199）開市報4.06元，升0.74%。光大證券（6178）開市報4.44元，升1.6%。福萊特玻璃（6865）開市報18.58元，升4.85%。廣汽集團（2238）開市報5.47元，升2.43%。廣深鐵路（0525）無成交，報1.07元。海通國際（0665）開市報0.61元，無升跌。

海信家電（0921）無成交，報6.33元。香港寬頻（1310）開市報5.8元，升0.35%。江西銅業（0358）開市報9.03元，升1.8%。北京京客隆（0814）無成交，報0.62元。中國中冶（1618）開市報1.35元，升1.5%。中石油（0857）開市報3.35元，升1.21%。中國財險（2328）開市報7.57元，無升跌。人保集團（1339）開市報2.24元，升0.9%。天齊鋰業（9696）開市報65.7元，升3.06%。

百威亞太（1876）第三季少賺14%，符預期，首三季內地銷量下降2.2%。開市報17.44元，升3.81%。

青啤（0168）第三季多賺18%至14.15億元人民幣。開市報64.15元，升0.39%。

新東方（9901）上季多賺9%至6600萬美元，美股盤前升逾8%。開市報19.78元，升15%。

創維（0751）首三季少賺32%至5.18億元人民幣。開市報2.91元，升3.19%。

港交所（0388）市場波動調節機制出錯，停用時間未有期。開市報238.8元，升2.23%。

郵儲行（1658）擬內地發行67.7億股A股，募資最多450億人幣。郵儲行今年首9個月賺738億人幣，上季多賺14%。開市報3.86元，升1.85%。

平保（2318）首三季新業務價值跌26.6%至258億元人民幣。開市報34元，升1.49%。

中興通訊（0763）首三季淨利潤增17%。開市報14.62元，升0.41%。

維他奶（0345）發盈喜，料中期多賺逾3倍。開市報10.84元，升0.93%。

中國外運（0598）第三季多賺33%。開市報1.9元，升2.15%。

破頂股表現

破頂股包括，新東方在線（1797）創52周高，見39.3元，開市報39.3元，升8.56%。

破底股方面

創52周低，包括海豐國際（1308）低見13.72元，開市報13.72元，跌1.01%；晶苑國際（2232）低見2.09元，開市報2.09元，跌1.42%。

異動股

上升異動股，包括，新東方（9901）開市報19.78元，升15%；壹賬通金融科技（6638）開市報1.77元，升14.94%；思摩爾（6969）開市報10.38元，升14.82%；好孩子（1086）開市報0.57元，升11.76%；弘陽地產（1996）開市報0.51元，升10.87%；中泰期貨（1461）開市報0.63元，升10.53%；微博（9898）開市報94.45元，升9.13%；再鼎醫藥（9688）開市報20.15元，升8.8%；京東（9618）開市報161.4元，升8.76%。

下跌異動股，包括，大唐發電（0991）開市報1.42元，跌14.46%；綠城服務（2869）見52周低3.5元，開市報3.5元，跌4.63%；石藥集團（1093）開市報8.41元，跌3.22%；渣打（2888）開市報48.85元，跌2.69%；映客（3700）開市報0.73元，跌2.67%；華電國際（1071）開市報2.85元，跌2.06%；復星旅遊文化（1992）開市報6.8元，跌1.73%；華潤電力（0836）開市報13.3元，跌1.63%。

 

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