在41個工業大類行業中，19個行業利潤總額按年增長，22個行業下降。主要行業利潤情況如下：石油和天然氣開採業利潤總額按年增長1.12倍，煤炭開採和洗選業增長88.8%。汽車製造業下降1.9%，計算機、通信和其他電子設備製造業下降5.4%，通用設備製造業下降7.2%，石油、煤炭及其他燃料加工業下降67.7%，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降91.4%。

9月末，規模以上工業企業每百元資產實現的營業收入為90.6元，按年減少1.4元；人均營業收入為177.9萬元，按年增加15.2萬元；產成品存貨周轉天數為18.0天，按年增加0.9天；應收賬款平均回收期為54.0天，按年增加2.9天。

國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀指，隨著穩經濟一攬子政策和接續政策發力顯效，工業經濟加快恢復，企業效益逐步好轉，9月份工業企業利潤降幅較上月收窄6.0個百分點。工業企業利潤行業結構不斷改善。 1—9月份，裝備製造業利潤按年增長0.6%，今年以來首次由降轉增，拉動規模以上工業企業利潤增速較1—8月份回升0.8個百分點。汽車製造業利潤雖按年下降1.9%，但在產業鏈供應鏈修復、新能源汽車生產增長等因素帶動下，降幅收窄5.4個百分點，其中9月份當月利潤增長47.4%。

朱虹解讀指，1—9月份，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業利潤按年增長4.9%，今年以來首次由降轉增，拉動規模以上工業企業利潤增速較1—8月份回升0.6個百分點。其中，電力行業受用電需求增長、煤炭價格漲幅回落等因素帶動，利潤按年增長11.4%，扭轉了持續一年多的下降局面。

朱虹解讀指，總體看，工業企業效益延續恢復態勢，但也要看到，當前工業企業利潤按年仍在下降，企業成本水平仍然較高，部分行業和企業生產經營還存在一定困難，加之國際政治經濟形勢更趨嚴峻複雜，工業企業效益持續恢復面臨風險挑戰。

其他報道

大摩下調恒指、國指等中國股指目標 因「高度不確定性」

滬深兩市主要指數高開 人行開展2400億元人民幣逆回購

恒指高開403點 科指升4.31%上試10天線 京東升8.7%

三星電子季績略遜預期 預計今年晶片支出高於去年

國藥首三季多賺2.7%

港股ADR升238點 夜期高水338點 中人壽、中海油、中石油等業績

百威亞太第三季少賺14% 符預期 首三季內地銷量下降2.2%

美股升勢受阻 道指數窄至升2點 Meta延長時段急挫近20%