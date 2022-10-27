moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

內地首9月規模以上工業企業利潤跌2.3% 見年內新低

國統局公布，內地1至9月全國規模以上工業企業利潤下降2.3%，連跌3個月及為年內新低，實現利潤總額62441.8億元，當中，採礦業實現利潤總額12469.6億元，按年增長76.0%；製造業實現利潤總額46259.6億元，下降13.2%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額3712.5億元，增長4.9%。報告未有列出9月工業企業利潤數字。

在41個工業大類行業中，19個行業利潤總額按年增長，22個行業下降。主要行業利潤情況如下：石油和天然氣開採業利潤總額按年增長1.12倍，煤炭開採和洗選業增長88.8%。汽車製造業下降1.9%，計算機、通信和其他電子設備製造業下降5.4%，通用設備製造業下降7.2%，石油、煤炭及其他燃料加工業下降67.7%，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降91.4%。

9月末，規模以上工業企業每百元資產實現的營業收入為90.6元，按年減少1.4元；人均營業收入為177.9萬元，按年增加15.2萬元；產成品存貨周轉天數為18.0天，按年增加0.9天；應收賬款平均回收期為54.0天，按年增加2.9天。

國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀指，隨著穩經濟一攬子政策和接續政策發力顯效，工業經濟加快恢復，企業效益逐步好轉，9月份工業企業利潤降幅較上月收窄6.0個百分點。工業企業利潤行業結構不斷改善。 1—9月份，裝備製造業利潤按年增長0.6%，今年以來首次由降轉增，拉動規模以上工業企業利潤增速較1—8月份回升0.8個百分點。汽車製造業利潤雖按年下降1.9%，但在產業鏈供應鏈修復、新能源汽車生產增長等因素帶動下，降幅收窄5.4個百分點，其中9月份當月利潤增長47.4%。

朱虹解讀指，1—9月份，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業利潤按年增長4.9%，今年以來首次由降轉增，拉動規模以上工業企業利潤增速較1—8月份回升0.6個百分點。其中，電力行業受用電需求增長、煤炭價格漲幅回落等因素帶動，利潤按年增長11.4%，扭轉了持續一年多的下降局面。

朱虹解讀指，總體看，工業企業效益延續恢復態勢，但也要看到，當前工業企業利潤按年仍在下降，企業成本水平仍然較高，部分行業和企業生產經營還存在一定困難，加之國際政治經濟形勢更趨嚴峻複雜，工業企業效益持續恢復面臨風險挑戰。

 

其他報道

大摩下調恒指、國指等中國股指目標 因「高度不確定性」

滬深兩市主要指數高開 人行開展2400億元人民幣逆回購

恒指高開403點 科指升4.31%上試10天線 京東升8.7%

三星電子季績略遜預期 預計今年晶片支出高於去年

國藥首三季多賺2.7%

港股ADR升238點 夜期高水338點 中人壽、中海油、中石油等業績

百威亞太第三季少賺14% 符預期 首三季內地銷量下降2.2%

美股升勢受阻 道指數窄至升2點 Meta延長時段急挫近20%

 