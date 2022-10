據報,Twitter預計將在紐約時間10月28日下午5點前移交至馬斯克名下。Twitter首席營銷官Leslie Berland周三給員工的備忘錄上表示,馬斯克本周會到Twitter總部,了解員工的工作。

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7

— Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022