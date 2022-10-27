《華爾街日報》報道，中國暗示可能對一些外國企業高層放寬嚴格的新冠防疫邊境限制，並呼籲與跨國公司進行技術合作。據報，此舉可能是回應美國最新的晶片出口管制措施。
報道指，中國政府日前發布一份通知，要求各地方為跨國公司、外商投資企業高層、技術人員及其家屬來華提供便利。通知同時概述了吸引更多外國投資進入中國製造業的政策。
該通知由包括商務部和工業和資訊化部在內的六個部門聯合印發。通知還特別提到半導體行業和其他一些行業，鼓勵有關部門針對相關產業鏈舉辦招商對接等投資促進活動。
報道提到，外國商業遊說團體和高層稱，這政策是一種改進，但外資將觀察這些政策能否得以實施以及如何實施。中國歐盟商會（European Union Chamber of Commerce in China）主席伍德克（Jorg Wuttke）說：「這基本上是將現有國家政策歸攏在一起，政策的執行，從如何執行到時間框架，還有待明確。」
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