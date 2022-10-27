報道指，中國政府日前發布一份通知，要求各地方為跨國公司、外商投資企業高層、技術人員及其家屬來華提供便利。通知同時概述了吸引更多外國投資進入中國製造業的政策。

該通知由包括商務部和工業和資訊化部在內的六個部門聯合印發。通知還特別提到半導體行業和其他一些行業，鼓勵有關部門針對相關產業鏈舉辦招商對接等投資促進活動。

報道提到，外國商業遊說團體和高層稱，這政策是一種改進，但外資將觀察這些政策能否得以實施以及如何實施。中國歐盟商會（European Union Chamber of Commerce in China）主席伍德克（Jorg Wuttke）說：「這基本上是將現有國家政策歸攏在一起，政策的執行，從如何執行到時間框架，還有待明確。」

其他報道

大摩下調恒指、國指等中國股指目標 因「高度不確定性」

滬深兩市主要指數高開 人行開展2400億元人民幣逆回購

恒指高開403點 科指升4.31%上試10天線 京東升8.7%

三星電子季績略遜預期 預計今年晶片支出高於去年

國藥首三季多賺2.7%

港股ADR升238點 夜期高水338點 中人壽、中海油、中石油等業績

百威亞太第三季少賺14% 符預期 首三季內地銷量下降2.2%

美股升勢受阻 道指數窄至升2點 Meta延長時段急挫近20%