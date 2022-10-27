Meta第三季，收入按年跌4%至277.1億美元，好過市場預期的273.8億美元，純利按年急降52%至44億美元，經調整每股盈利1.64美元，差過預期的1.89美元。期內成本急增19%至221億美元，經營盈利大跌46%至56.6億美元，經營利潤率由去年同期的36%大降至20%。

Meta公布第四季業績指引，預期第四季度收入300億至325億美元，低過市場預期的322億美元。

Meta大部分收入來自廣告業務，但是經濟不明朗環境下企業營銷的預算收緊，而且近期蘋果公司調整隱私規定使得社交媒體平台的廣告吸引力下降。廣告收入272.4億美元，按年跌3.7%，預期為268.6億美元。

按業務劃分，包括元宇宙業務的Reality Labs(RL)收入按年大跌一半，至2.85億美元，虧損按年擴大40%至36.7億美元。今年以來Reality Labs業務已虧損94億美元。Meta承認，明年Reality Labs的經營虧損將顯著增加，但期望隨著公司的投資，長遠能實現收入目標。

第三季Meta日活躍用戶(DAU)為19.8億，符合市場預期；每用戶平均收入(ARPU)為9.41美元，低過預期的9.83美元。公司預料，明年底員工人數將與今年第三季大致相同，但會削減部分團隊職位，改為投放在最優先的事項。

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