港元現報7.8491元升值8點子，曾升值最多0點子，報7.8499元，亦曾升值最多13點子，報7.8486元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升13.3點子至2.00071%；1星期HIBOR升9.86點子至2.40202%；2星期HIBOR升5.73點子至2.69083%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升6.51點子至4.47982%；6個月期HIBOR升1.17點子至4.77518%；12個月期HIBOR升3.15點子至5.21458%。

美元指數現報109.793升值0.093點或0.08%。

美元1個月期LIBOR報3.59643%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.5152%，連續10日收窄，利差是2022年9月29日後最高，當日差距為-0.5002%

對上一次連續10日收窄，是2022年8月17日，當日利差報-0.4641%。

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