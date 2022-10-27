港股延續升勢，美股向上，美期續升，未受META拖累。恒指今早高開403點，高位升515點，低位升258點，高低波幅257點。恒指曾升最多3.37%，是10月14日後最大升幅。
恒指半日升266點或1.74%，報15584點，大市成交金額665億元；國指升89點或1.71%，報5306點。恒生科技指數收報3021點，升2.19%。
藍籌股成交金額290.16億元，佔大市成交43.63%；科指成份股成交金額180.76億元，佔大市成交27.18%；國指成份股成交金額240.96億元，佔大市成交36.23%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）貢獻恒指較多。中銀香港（2388）、石藥（1093）、創科實業（0669）拖累大市。
藍籌56隻升，15隻下跌，2隻無升跌。京東（9618）升8.76%，收報161.4元，是升幅最大的藍籌，石藥（1093）跌2.99%，收報8.43元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股24隻升，6隻下跌。升幅最大的是京東（9618）收報161.4元，升8.76%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報30.9元，跌2.06%。
恒指續低於10天線(16036.63點)。科指曾升穿10天線(3082.63點)。
北水南下合計淨流入15.49億元，較上日減少69.39%，連續第16日流入，累計流入669.54億元，對上一次連續16日淨流入是6月30日。南水北上合計淨流入20.34億元人民幣，較上日減少40.73%，連續第3日流入，累計流入83.12億元。
電子煙消費税落地，政策風險降，思摩爾（6969）飈逾3成。收報10.64元，升17.7%。
國藥（1099）首三季多賺2.7%。收報15.6元，跌0.38%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國銀河（6881）收報3.18元，升1.27%。中國人壽（2628）收報9.14元，升2.12%。龍源電力（0916）收報10.46元，跌4.39%。中海油服（2883）收報8.9元，升2.89%。中集集團（2039）收報5.2元，升2.16%。中信銀行（0998）收報3.04元，升0.66%。中海油（0883）收報9.86元，升1.34%。海螺（0914）收報22.75元，升2.48%。中遠海運港口（1199）收報4.15元，升2.98%。光大證券（6178）收報4.43元，升1.37%。福萊特玻璃（6865）收報18.7元，升5.53%。廣汽集團（2238）收報5.55元，升3.93%。廣深鐵路（0525）收報1.09元，升1.87%。海通國際（0665）收報0.62元，升1.64%。海信家電（0921）收報6.39元，升0.95%。香港寬頻（1310）收報5.83元，升0.87%。江西銅業（0358）收報9.25元，升4.28%。北京京客隆（0814）收報0.62元，無升跌。中國中冶（1618）收報1.36元，升2.26%。中石油（0857）收報3.34元，升0.91%。中國財險（2328）收報7.75元，升2.38%。人保集團（1339）收報2.26元，升1.8%。天齊鋰業（9696）收報66.1元，升3.69%。
百威亞太（1876）第三季少賺14%，符預期，首三季內地銷量下降2.2%。收報17.82元，升6.07%。
青啤（0168）第三季多賺18%至14.15億元人民幣。收報60.95元，跌4.62%。
新東方（9901）上季多賺9%至6600萬美元，美股盤前升逾8%。收報21.45元，升24.71%。
創維（0751）首三季少賺32%至5.18億元人民幣。收報2.97元，升5.32%。
港交所（0388）市場波動調節機制出錯，停用時間未有期。收報235.8元，升0.94%。
郵儲行（1658）擬內地發行67.7億股A股，募資最多450億人幣。郵儲行今年首9個月賺738億人幣，上季多賺14%。收報3.82元，升0.79%。
平保（2318）首三季新業務價值跌26.6%至258億元人民幣。收報34.45元，升2.84%。
中興通訊（0763）首三季淨利潤增17%。收報14.9元，升2.34%。
維他奶（0345）發盈喜，料中期多賺逾3倍。收報11.82元，升10.06%。
中國外運（0598）第三季多賺33%。收報1.98元，升6.45%。
破頂股包括，健世科技（9877）創上市新高，見36.6元，收報34.1元，升0.29%；新東方在線（1797）創52周高，見42.7元，收報42.35元，升16.99%。
11隻股份創上市新低，其中十隻包括，和鉑醫藥（2142）低見0.96元，收報1.01元，無升跌；康特隆（1912）低見0.083元，收報0.085元，跌6.59%；華南城（1668）低見0.39元，收報0.405元，升1.25%；英皇文化產業（0491）低見0.022元，收報0.022元，跌8.33%；雲音樂（9899）低見54.05元，收報56.35元，跌2.76%；Dynam（6889）低見5.48元，收報5.48元，跌3.18%；普匯中金（0997）低見0.044元，收報0.044元，跌6.38%；德信中國（2019）低見0.79元，收報0.8元，跌2.44%；弘陽地產（1996）低見0.44元，收報0.445元，跌3.26%；萬物雲（2602）低見36元，收報37元，升2.21%。
19隻股份創52周低，其中十隻包括，信德（0242）低見1.07元，收報1.08元，跌0.92%；中國醫療網絡（0383）低見0.034元，收報0.036元，跌7.69%；遠見控股（0862）低見0.1元，收報0.1元，跌4.76%；海豐國際（1308）低見13.72元，收報13.92元，升0.43%；維達（3331）低見14.54元，收報15.76元，升6.92%；南戈壁（1878）低見0.86元，收報0.9元，跌7.22%；亞洲水泥（0743）低見3.02元，收報3.04元，跌2.56%；大昌集團（0088）低見3.87元，收報3.87元，跌3.25%；晶苑國際（2232）低見2.09元，收報2.14元，升0.94%；恒隆集團（0010）低見10.7元，收報10.94元，升1.11%。
異動股
上升異動股，包括，壹賬通金融科技（6638）收報2元，升29.87%；新東方（9901）收報21.45元，升24.71%；華大酒店（0201）收報0.104元，升19.54%；思考樂教育（1769）收報0.85元，升18.06%；摩比發展（0947）收報0.199元，升17.75%；思摩爾（6969）收報10.64元，升17.7%；新東方在線（1797）創52周高，見42.7元，收報42.35元，升16.99%；禪遊科技（2660）收報1.6元，升16.79%；東勝旅遊（0265）收報0.042元，升16.67%；映客（3700）收報0.86元，升14.67%；VESYNC（2148）收報2.5元，升12.61%。
下跌異動股，包括，大唐發電（0991）收報1.24元，跌25.3%；江山控股（0295）收報0.036元，跌18.18%；中創新航（3931）創上市新低，見28.5元，收報29.25元，跌16.07%；邁博藥業（2181）收報0.36元，跌14.29%；陸慶（8052）收報0.015元，跌11.76%；中建富通（0138）收報0.16元，跌11.11%；金風科技（2208）見52周低7.75元，收報7.78元，跌10.57%；雲遊控股（0484）收報0.61元，跌10.29%；朝聚眼科（2219）收報3元，跌10.18%；潤歌互動（2422）收報1.8元，跌10%；復宏漢霖（2696）收報11.32元，跌9.73%。
其他報道
港元拆息全線向上 1個月HIBOR微升0.07點子 再創近14年高
Meta第三季收入、純利均倒退 業績指引失望 延長時段跌近20%