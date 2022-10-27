在中小企方面，參於貿發局T-box 升級轉型計劃的2400間中小企將可享有極速流動辦公組合解決方案及T-box 會員專享優惠、免費一對一企業診斷及專業培訓課程，計劃將因應企業具體業務發展階段及需要提供針對性解決方案及後續支援。再者，計劃亦會協助中小企資助申請，以取得資金援助。Microsoft 香港及澳門區總經理陳珊珊表示，中小企發展到某一階段，往往會出現樽頸位，是次培訓計劃有助中小企擴闊視野，接觸更多各界人士。

在大專學生方面，貿發局推出的「商貿大使計劃」（簡稱：TAP），與香港大專院校合作，鼓勵青年參與貿發局多項活動及計劃，提升對香港及環球貿易的認識，為期一年。而 Microsoft 將會為參加計劃的 1200名TAP 學生舉辦講座、Microsoft Learn 網上基礎課程、免費 Microsoff Fundamentals 研讀班及考試等，掌握雲端科技、大數據、人工智能 (Al）、網絡安全等數碼技能。

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