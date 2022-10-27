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瑞信第三季巨虧41億美元 擬分拆、賣產及裁員9000人救亡

陷破產危機的投行瑞信公布第三季業績，期內列帳虧損達40.34億瑞郎（40.9億美元），遠高於市場估計的虧損5.7億瑞郎，較去年同期賺4.3億更是差天共地。瑞信並公布一系列救亡措施，包括重整及分拆投行業務、出售證券化產品集團，並在未來3年裁員9000人，單是今季會裁員2700人。

瑞信列帳虧損遠超預期，主因該行戰略重組，有36.6億瑞郎遞延稅項資產減值入帳。在投資者施壓下，該行一如預期推行重大改革，以解決其投資銀行業績不佳、以及大量訴訟成本影響收益的問題。

瑞信計劃透過分拆投行業務CS First Boston，集資約40億瑞郎。此外，亦預計本季會裁員2700名全職員工，目標2025年底人手降至4.3萬人，較9月底5.2萬人少9000人。

此外，瑞信將把證券化產品集團（SPG）資產的大部分售予Apollo和PIMCO，同時預告出售其他非核心資產。

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