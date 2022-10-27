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艾睿鉑：雙十一消費料超去年 但會更為謹慎 39%無計劃購奢侈品

全球諮詢公司艾睿鉑（AlixPartners）發布《2022「雙十一」年度調查報告》，顯示「雙十一」仍然是中國規模最大的購物節，但中國消費者今年購物可能會更為謹慎。近60%消費者預計今年的支出將超出去年，而在複雜多變的經濟環境和可持續消費的興起下，14% 消費者計劃減少支出。

調查顯示，價格合適與否為消費者重要考慮因素。雖然整體消費勢頭保持穩定和強勁，但 39%受訪消費者表示，他們更注重產品品質，並只有在充分瞭解產品時才會購買。受訪消費者最在意優惠的力度，追求「物美價廉」。

購買產品方面，34%受訪者表示他們在消費前會三思而後行，只會在必要時消費。分別有48% 和 44% 受訪消費者計劃增加日用品和服裝鞋履類的支出，只有 2% 受訪消費者不打算增加在這兩個類別的消費支出。與此同時，39% 受訪消費者沒有購買奢侈品的計劃。

14% 受訪消費者預計今年會減少支出，歸因於對經濟/未來的樂觀情緒降低 (47%)、希望在消費上更貫徹可持續理念和減少消費 (35%) 以及工資/收入降低 (33%)。

直播熱度降低，只有 74% 受訪消費者表示今年將觀看或參與直播，從去年的 97% 驟降。在觀看直播的受訪者中，44% 表示與直播主播相關的負面新聞降低了他們對直播的參與度。 

淘寶仍然是領先的直播平臺，有 73% 的直播觀眾表示他們會在淘寶看直播；然而，抖音正在迎頭趕上，58% 計劃參與直播的受訪者將使用該短視頻平臺，高於去年的 38%。

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