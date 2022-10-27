他表示，內地疫情對集團首季的渠道及地區帶來明顯打擊，至6月底已重開約91%夜場及98%餐廳渠道，6月的銷量更錄得高單位數增長，7月夜場及餐廳渠道的重開率分別回落至75至80%以及95%。未來將會專注於集團的可控範圍，包括資源配置、以及早前推出的數碼追蹤平台等，讓集團更好地計算各地疫情的影響。

他又指，集團亦提高推廣活動的靈活性，例如減低世界盃的固定開支，轉為投資更彈性的方式，可按照疫情狀況而決定其營銷策略。

楊克強調，長線來看仍看好內地市場表現，主要受中產階級增長所帶動，有助高檔化發展。他認為，啤酒行業的防守性較高，情況同樣亦適用於高檔產品，即使第三季內地加強疫情管控措施，集團的高檔產品銷量在第三季以至是首三季，按年及較疫情前仍錄得增長。

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