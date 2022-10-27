moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

百威：內地9月夜場渠道重開率跌至65% 長遠仍看好內地市場

啤酒股百威亞太（1876）第三季純利按年下跌15%至3億美元，百威亞太首席執行官及聯席主席楊克在投資者會議表示，9月在內地二十大會議前夕，夜場重開率再跌至65%，餐廳就維持95%，受疫情管控措施更嚴格影響，拖累高檔及超高檔產品渠道銷量在9月按年下跌。

他表示，內地疫情對集團首季的渠道及地區帶來明顯打擊，至6月底已重開約91%夜場及98%餐廳渠道，6月的銷量更錄得高單位數增長，7月夜場及餐廳渠道的重開率分別回落至75至80%以及95%。未來將會專注於集團的可控範圍，包括資源配置、以及早前推出的數碼追蹤平台等，讓集團更好地計算各地疫情的影響。

他又指，集團亦提高推廣活動的靈活性，例如減低世界盃的固定開支，轉為投資更彈性的方式，可按照疫情狀況而決定其營銷策略。

楊克強調，長線來看仍看好內地市場表現，主要受中產階級增長所帶動，有助高檔化發展。他認為，啤酒行業的防守性較高，情況同樣亦適用於高檔產品，即使第三季內地加強疫情管控措施，集團的高檔產品銷量在第三季以至是首三季，按年及較疫情前仍錄得增長。

其他報道

前大摩外匯大師稱二十大未必對市場不利 料動態清零政策會修改

瑞信第三季巨虧41億美元 擬分拆、賣產及裁員9000人救亡

貿發局與Microsoft 香港推中小企及大專生商業培訓計劃

【有片：選股王】華潤燃氣21元附近有支持 銷售穩定料利股價反彈

【有片：埋身擊】待大型科技股業績出爐 納指短線宜高沽低揸

星展：料全年貸款低單位數增長

中遠海運港口第三季少賺0.6%

恒指半日升266點 科指升2.1% 京東升8.7%

復星擬出售鼎睿再保 估值5至10億美元

滬指再跌穿3000點 半日挫0.07%

港元拆息全線向上 1個月HIBOR微升0.07點子 再創近14年高

Meta第三季收入、純利均倒退 業績指引失望 延長時段跌近20%

電子煙消費税落地 政策風險降 思摩爾國際飈逾3成

馬斯克告訴Twitter 不打算在接管時裁員75%

WSJ：中國暗示或對外企放寬防疫限制

內地首9月規模以上工業企業利潤跌2.3% 見年內新低

馬斯克抱着洗手盆進入Twitter總部

大摩下調恒指、國指等中國股指目標 因「高度不確定性」

滬深兩市主要指數高開 人行開展2400億元人民幣逆回購

恒指高開403點 科指升4.31%上試10天線 京東升8.7%

三星電子季績略遜預期 預計今年晶片支出高於去年