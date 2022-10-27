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恒指收市升幅收窄至110點 百威升6.7%冠藍籌 美匯見一個月低

受隔夜中概股大升影響，科技股今早向上，推高科指、恒指，收市升幅收窄，恒指兩日累升262點，成交續逾千億，三大指數見近一周收市新高，但齊齊轉陰燭收市。外圍方面，瑞信業績差拖累歐洲股市表現，美股方面，則因憧憬經濟數據，美期向上。另外，市場預期歐洲加息，美匯指數跌至109.535，是9月20日後最低，港元亦稍偏強，現報7.8489。

恒指今早高開403點，高位升515點，午後反覆收窄至低位升93點，全日高低波幅422點。

恒指收市升110點或0.72%，報15427點，大市成交金額1229億元，較上日減少5.98%，是10月21日939.7億元成交後最少；國指升25點或0.49%，報5242點。恒生科技指數收報2989點，升1.11%。

藍籌股成交金額574.42億元，佔大市成交46.73%；科指成份股成交金額342.02億元，佔大市成交27.82%；國指成份股成交金額469.24億元，佔大市成交38.18%。

阿里巴巴（9988）、友邦（1299）、匯控（0005）貢獻恒指較多。港交所（0388）、中銀香港（2388）、藥明生物（2269）拖累大市。

藍籌37隻升，33隻下跌，3隻無升跌。百威（1876）升6.79%，收報17.94元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌8.33%，收報1.21元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股19隻升，11隻下跌。升幅最大的是瑞聲（2018）收報13.44元，升6.16%；跌幅最大的是快手（1024）收報35.75元，跌5.55%。

恒指受制於10天線(16020.97點)。科指10天線(3079.42點)得而復失。

北水南下合計淨流入55.72億元，較上日增加10.12%，淨流入金額是10月25日65.31億元後最多。連續第16日流入，累計流入709.77億元，對上一次連續16日淨流入是6月30日。南水北上合計淨流入9.59億元人民幣，較上日減少72.06%，連續第3日流入，累計流入72.37億元。

三大指數表現

恒指曾升最多3.37%，是10月14日後最大升幅，今曾高見15833.28點，是10月24日15993.88點後最高。今日收市報15427.94點，是10月21日後收市新高，當日報16211.12點。連升2日，累計升262.35點，對上一次連升2日是10月17日，不過，走勢上轉為第1日陰燭。

科指曾升最多4.68%，是10月26日後最大升幅，今曾高見3094.81點，是10月21日3164.32點後最高。今日收市報2989.18點，是10月21日後收市新高，當日報3101.37點。連升3日，累計升187.19點，對上一次連升3日是8月5日。走勢上，同樣轉為第1日陰燭。

國指曾升最多3.44%，是10月14日後最大升幅，今曾高見5396.77點，是10月24日5429.47點後最高。今日收市報5242.86點，是10月21日後收市新高，當日報5517.44點。連升3日，累計升128.38點，對上一次連升3日是10月18日。同樣，轉為第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是10月21日

午後消息股表現

百威（1876）：內地9月夜場渠道重開率跌至65%，長遠仍看好內地市場。百威亞太第三季少賺14%，符預期，首三季內地銷量下降2.2%。收報17.94元，升6.79%。

中遠海運港口（1199）第三季少賺0.6%。收報4.06元，升0.74%。

今早及隔晚消息股表現

復星（0656）擬出售鼎睿再保，估值5至10億美元。收報4.93元，跌0.2%。

電子煙消費税落地，政策風險降，思摩爾（6969）飈逾3成。收報9.59元，升6.08%。

國藥（1099）首三季多賺2.7%。收報15.72元，升0.38%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國銀河（6881）收報3.15元，升0.32%。中國人壽（2628）收報9.03元，升0.89%。龍源電力（0916）收報10.64元，跌2.74%。中海油服（2883）收報8.85元，升2.31%。中集集團（2039）收報5.09元，無升跌。中信銀行（0998）見52周低3元，收報3.01元，跌0.33%。中海油（0883）收報9.8元，升0.72%。海螺（0914）收報22.3元，升0.45%。光大證券（6178）收報4.34元，跌0.69%。福萊特玻璃（6865）收報19.06元，升7.56%。廣汽集團（2238）收報5.52元，升3.37%。廣深鐵路（0525）收報1.09元，升1.87%。海通國際（0665）收報0.62元，升1.64%。海信家電（0921）收報6.43元，升1.58%。香港寬頻（1310）收報5.83元，升0.87%。江西銅業（0358）收報9.21元，升3.83%。北京京客隆（0814）收報0.6元，跌3.23%。中國中冶（1618）收報1.38元，升3.76%。中石油（0857）收報3.3元，跌0.3%。中國財險（2328）收報7.64元，升0.92%。人保集團（1339）收報2.24元，升0.9%。天齊鋰業（9696）收報66.85元，升4.86%。

青啤（0168）第三季多賺18%至14.15億元人民幣。收報60.05元，跌6.03%。

新東方（9901）上季多賺9%至6600萬美元，美股盤前升逾8%。收報20.65元，升20.06%。

創維（0751）首三季少賺32%至5.18億元人民幣。收報2.97元，升5.32%。

港交所（0388）市場波動調節機制出錯，停用時間未有期。收報225.8元，跌3.34%。

郵儲行（1658）擬內地發行67.7億股A股，募資最多450億人幣。郵儲行今年首9個月賺738億人幣，上季多賺14%。收報3.83元，升1.06%。

平保（2318）首三季新業務價值跌26.6%至258億元人民幣。收報33.7元，升0.6%。

中興通訊（0763）首三季淨利潤增17%。收報14.64元，升0.55%。

維他奶（0345）發盈喜，料中期多賺逾3倍。收報12.04元，升12.1%。

中國外運（0598）第三季多賺33%。收報1.98元，升6.45%。

破頂股表現

破頂股包括，健世科技（9877）創上市新高，見36.6元，收報34.55元，升1.62%；新東方在線（1797）創52周高，見42.7元，收報39.1元，升8.01%。

破底股方面

27隻股份創上市新低，其中十隻包括，時代鄰里（9928）低見0.41元，收報0.41元，跌6.82%；融創服務（1516）低見1.49元，收報1.5元，跌4.46%；合景悠活（3913）低見0.85元，收報0.87元，升1.16%；雅居樂（3383）低見1.66元，收報1.68元，跌2.33%；時代中國（1233）低見0.56元，收報0.57元，跌8.06%；遠洋集團（3377）低見0.59元，收報0.59元，跌4.84%；融信中國（3301）低見0.465元，收報0.47元，跌1.05%；銀城國際（1902）低見1.37元，收報1.47元，跌1.34%；中國置業（0736）低見0.182元，收報0.183元，跌4.19%；和鉑醫藥（2142）低見0.96元，收報1元，跌0.99%。

50隻股份創52周低，其中十隻包括，新城發展（1030）低見1.48元，收報1.49元，跌1.32%；金茂（0817）低見1.14元，收報1.16元，跌2.52%；信德（0242）低見1.07元，收報1.09元，無升跌；莎莎國際（0178）低見0.86元，收報0.89元，跌3.26%；北京控股（0392）低見21.25元，收報21.45元，跌1.15%；達力環保（1790）低見0.5元，收報0.5元，無升跌；中國醫療網絡（0383）低見0.034元，收報0.038元，跌2.56%；高陽科技（0818）低見0.76元，收報0.78元，無升跌；遠見控股（0862）低見0.1元，收報0.1元，跌4.76%；萬華媒體（0426）低見0.091元，收報0.101元，跌2.88%。

異動股

上升異動股，包括，壹賬通金融科技（6638）收報2元，升29.87%；富臨（1443）收報0.18元，升29.5%；上置集團（1207）收報0.016元，升23.08%；映客（3700）收報0.92元，升22.67%；遠東酒店（0037）收報0.63元，升21.15%；新東方（9901）收報20.65元，升20.06%；東勝旅遊（0265）收報0.043元，升19.44%；聯眾（6899）收報0.206元，升17.71%；金匯（8160）收報0.06元，升15.38%；禪遊科技（2660）收報1.58元，升15.33%；華大酒店（0201）收報0.1元，升14.94%。

下跌異動股，包括，中創新航（3931）創上市新低，見21.3元，收報22.8元，跌34.58%；大唐發電（0991）收報1.17元，跌29.52%；世紀聯合（1959）收報0.33元，跌17.5%；萬科海外（1036）見52周低1.67元，收報1.67元，跌14.36%；邁博藥業（2181）收報0.36元，跌14.29%；三巽控股（6611）收報0.225元，跌13.46%；喆麗控股（2209）收報0.53元，跌11.67%；Uju Holding（1948）收報2.31元，跌11.49%；朝聚眼科（2219）平上市低位2.93元，收報2.96元，跌11.38%；超智能控股（1402）收報0.32元，跌11.11%。

 

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