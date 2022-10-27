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中海油第三季多賺89% 首三季增近1.1倍

中海油（0883）公布，按中國企業會計準則，第三季淨利潤368.81億元（人民幣，下同），按年增長89.06%；每股基本盈利0.77元。期內，營業收入1087.9億元，按年增長70.99%。

今年首三季，淨利潤1087.68億元，按年大幅增加1.06倍；每股基本盈利2.34元。期內，營業收入3111.45億元，按年增長78.97%。

中海油表示，第三季公司實現總淨產量1.57億桶油當量，按年上升8.8%。其中，中國淨產量達1.07億桶油當量，上升6.8%。

今年首三季，公司實現未經審計的油氣銷售收入約2658.9億元，按年上升67.6%，主要原因是國際油價上升和銷量增加。平均實現油價為每桶101.40美元，按年上升55.8% ，與國際油價走勢基本一致；平均實現氣價每千立方英尺8.14美元，按年上升 20.2% ，主要原因是市場供求影響帶來的價格上漲。

中海油今日收報9.8港元，升0.72%。

 

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