期內經調整自由現金流11.33億元，與去年大致持平，主要由於持續提升營運效率及改善營運資金管理所致。

公司表示，儘管香港爆發新冠病毒第五波疫情導致宏觀經濟前景充滿挑戰，旗下企業方案業務展現韌性，根據通訊辦最新的數據，截至今年7月底，香港寬頻客戶流失率 低及寬頻用戶數量維持穩定，使市場份額增加至37%。

住宅方案的每月客戶流失率保持在1%，而用戶增加至89.7萬元。住宅方案收益輕微按下跌1%至24.33億 元。住宅ARPU按年下降3%至每月184元，乃由於首次推出Disney+ OTT服務組合時提供進取策略優惠以及激烈的市場競爭所致。

香港寬頻績前收報5.83元，升0.9%。

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