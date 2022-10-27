香港寬頻（1310）公布截至今年8月底止全年業績，收益按年增長1%至116.26億元，撇除已出售集團，收益按年增長6%。息稅折舊攤銷前利潤（經調整EBITDA）升2%至26.09億元，末期股息每股派20仙，按年少22%，全年派付股息每股60仙，亦按年少22%。
期內經調整自由現金流11.33億元，與去年大致持平，主要由於持續提升營運效率及改善營運資金管理所致。
公司表示，儘管香港爆發新冠病毒第五波疫情導致宏觀經濟前景充滿挑戰，旗下企業方案業務展現韌性，根據通訊辦最新的數據，截至今年7月底，香港寬頻客戶流失率 低及寬頻用戶數量維持穩定，使市場份額增加至37%。
住宅方案的每月客戶流失率保持在1%，而用戶增加至89.7萬元。住宅方案收益輕微按下跌1%至24.33億 元。住宅ARPU按年下降3%至每月184元，乃由於首次推出Disney+ OTT服務組合時提供進取策略優惠以及激烈的市場競爭所致。
其他報道
恒指收市升幅收窄至110點 百威升6.7%冠藍籌 美匯見一個月低
艾睿鉑：雙十一消費料超去年 但會更為謹慎 39%無計劃購奢侈品
貿發局與Microsoft 香港推中小企及大專生商業培訓計劃
【有片：選股王】華潤燃氣21元附近有支持 銷售穩定料利股價反彈