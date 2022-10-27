隨港元拆息上升，不少定期存款已升至4厘以上，鄧子健稱，以特低息率推出稅貸是為了吸納優質客戶，低息是當中的吸客成本。他指出，交稅的客群不易有呆壞賬出現，過住數據反映成效可觀。該行亦希望藉此吸納一些「百萬富翁」及在市場上有潛力向上游的青年客戶。

至於私人貸款市場，大新目前錄得單位數增長。在放寬檢疫「0+3」政策推出後，整體信用卡業務錄得顯著上升，並航空卡升幅最為突出。

大新交稅「快應錢」貸款額最高為200萬元或月薪12倍及長達24個月還款期。此外，大新將推出WhatsApp預約專人回覆服務，客戶可經WhatsApp申請交稅「快應錢」，大新貸款專員隨即致電回覆跟進，成功申請指定服務可兌換多達4張來回日本經濟客位機票。

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