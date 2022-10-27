moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

大新推稅貸最低1.18厘 料今年稅貸有雙位數增長

大新銀行宣布，推出交稅「快應錢」，稅貸年利率最低1.18%，貸款額由1萬至10萬元，還款期12個月。大新總經理及零售銀行處副主管鄧子健表示，去年稅貸成績符合預期，並與前年持平。隨最新的失業率數字情下跌，本港勞動市場興旺，料稅貸市場比去年有上升跡象，展望該行在申請及金額上有雙位數字增長。

隨港元拆息上升，不少定期存款已升至4厘以上，鄧子健稱，以特低息率推出稅貸是為了吸納優質客戶，低息是當中的吸客成本。他指出，交稅的客群不易有呆壞賬出現，過住數據反映成效可觀。該行亦希望藉此吸納一些「百萬富翁」及在市場上有潛力向上游的青年客戶。

至於私人貸款市場，大新目前錄得單位數增長。在放寬檢疫「0+3」政策推出後，整體信用卡業務錄得顯著上升，並航空卡升幅最為突出。

大新交稅「快應錢」貸款額最高為200萬元或月薪12倍及長達24個月還款期。此外，大新將推出WhatsApp預約專人回覆服務，客戶可經WhatsApp申請交稅「快應錢」，大新貸款專員隨即致電回覆跟進，成功申請指定服務可兌換多達4張來回日本經濟客位機票。

其他報道

證監會搜查行動遭妨礙 黃敬凱罪成並還押至下月判刑

Coach轉攻內地三四線城市 最新門市落戶陝西省寶雞市

中海油第三季多賺89% 首三季增近1.1倍

證監會檢控散戶非法沽空 罪成判罰2萬元

香港寬頻全年EBITDA升2% 末期息削22%每股派20仙

蜆殼第三季純利遜次季 擬末季增加派息

大摩再下調恒指目標價 最熊目標睇12200點

恒指收市升幅收窄至110點 百威升6.7%冠藍籌 美匯見一個月低

心泰昨日起招股 現錄超額1.13倍孖展認購

商務部：第四季外需增長放緩風險加大

CVC擬減少在JIP參與度 減收購東芝阻力

富途夥慈善機構設十周年活動

滬指無力重上3000點 以近日中低位收市

艾睿鉑：雙十一消費料超去年 但會更為謹慎 39%無計劃購奢侈品

百威：內地9月夜場渠道重開率跌至65% 長遠仍看好內地市場

前大摩外匯大師稱二十大未必對市場不利 料動態清零政策會修改

瑞信第三季巨虧41億美元 擬分拆、賣產及裁員9000人救亡

貿發局與Microsoft 香港推中小企及大專生商業培訓計劃

【有片：選股王】華潤燃氣21元附近有支持 銷售穩定料利股價反彈

【有片：埋身擊】待大型科技股業績出爐 納指短線宜高沽低揸

星展：料全年貸款低單位數增長

中遠海運港口第三季少賺0.6%