大新銀行宣布，推出交稅「快應錢」，稅貸年利率最低1.18%，貸款額由1萬至10萬元，還款期12個月。大新總經理及零售銀行處副主管鄧子健表示，去年稅貸成績符合預期，並與前年持平。隨最新的失業率數字情下跌，本港勞動市場興旺，料稅貸市場比去年有上升跡象，展望該行在申請及金額上有雙位數字增長。
隨港元拆息上升，不少定期存款已升至4厘以上，鄧子健稱，以特低息率推出稅貸是為了吸納優質客戶，低息是當中的吸客成本。他指出，交稅的客群不易有呆壞賬出現，過住數據反映成效可觀。該行亦希望藉此吸納一些「百萬富翁」及在市場上有潛力向上游的青年客戶。
至於私人貸款市場，大新目前錄得單位數增長。在放寬檢疫「0+3」政策推出後，整體信用卡業務錄得顯著上升，並航空卡升幅最為突出。
大新交稅「快應錢」貸款額最高為200萬元或月薪12倍及長達24個月還款期。此外，大新將推出WhatsApp預約專人回覆服務，客戶可經WhatsApp申請交稅「快應錢」，大新貸款專員隨即致電回覆跟進，成功申請指定服務可兌換多達4張來回日本經濟客位機票。
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