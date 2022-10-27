中石油（0857）公布，截至今年9月底止，按年國際財務報告準則，第三季淨利潤378.8億元（人民幣，下同），按年增長71.5%；每股基本盈利0.21元。期內，營業收入8407.8億元，按年增加23%。
今年首三季，淨利潤1202.71億元，按年增長60.1%；每股基本盈利0.66元。期內，營業收入2.46萬億元，按年增長30.6%。
今年首三季，集團原油平均實現價格每桶95.19美元，按年增長51.9%；國內天然氣平均實現價格為每千立方英尺7.78 美元，按年增長31.2%。國內原油產量5.77億桶，按年增長2.7%；可銷售天然氣產量3 .3萬億立方英尺，增長 5.1%；油氣當量產量11.26億桶，增長 3.9%。
期內，海外原油產量1億桶，按年下降0.6%，主要是由於國際油價上升，部分海外項目產品分成減少；可銷售天然氣產量1489億立方英尺，增長3.5%；油氣當量產量1.25億桶，增長0.2%。整體原油產量 6.77億桶，增長2.2%，可銷售天然氣產量3.44萬億立方英尺，增長5%，油氣當量產量12.51億桶，增長3.5%。
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