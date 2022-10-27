今年首三季，淨利潤1202.71億元，按年增長60.1%；每股基本盈利0.66元。期內，營業收入2.46萬億元，按年增長30.6%。

今年首三季，集團原油平均實現價格每桶95.19美元，按年增長51.9%；國內天然氣平均實現價格為每千立方英尺7.78 美元，按年增長31.2%。國內原油產量5.77億桶，按年增長2.7%；可銷售天然氣產量3 .3萬億立方英尺，增長 5.1%；油氣當量產量11.26億桶，增長 3.9%。

期內，海外原油產量1億桶，按年下降0.6%，主要是由於國際油價上升，部分海外項目產品分成減少；可銷售天然氣產量1489億立方英尺，增長3.5%；油氣當量產量1.25億桶，增長0.2%。整體原油產量 6.77億桶，增長2.2%，可銷售天然氣產量3.44萬億立方英尺，增長5%，油氣當量產量12.51億桶，增長3.5%。

中石油今日收報3.3港元，跌0.3%。

其他報道

證監會搜查行動遭妨礙 黃敬凱罪成並還押至下月判刑

Coach轉攻內地三四線城市 最新門市落戶陝西省寶雞市

中海油第三季多賺89% 首三季增近1.1倍

證監會檢控散戶非法沽空 罪成判罰2萬元

香港寬頻全年EBITDA升2% 末期息削22%每股派20仙

蜆殼第三季純利遜次季 擬末季增加派息

大摩再下調恒指目標價 最熊目標睇12200點

恒指收市升幅收窄至110點 百威升6.7%冠藍籌 美匯見一個月低

心泰昨日起招股 現錄超額1.13倍孖展認購

商務部：第四季外需增長放緩風險加大

CVC擬減少在JIP參與度 減收購東芝阻力

富途夥慈善機構設十周年活動

滬指無力重上3000點 以近日中低位收市

艾睿鉑：雙十一消費料超去年 但會更為謹慎 39%無計劃購奢侈品

百威：內地9月夜場渠道重開率跌至65% 長遠仍看好內地市場

前大摩外匯大師稱二十大未必對市場不利 料動態清零政策會修改

瑞信第三季巨虧41億美元 擬分拆、賣產及裁員9000人救亡

貿發局與Microsoft 香港推中小企及大專生商業培訓計劃

【有片：選股王】華潤燃氣21元附近有支持 銷售穩定料利股價反彈

【有片：埋身擊】待大型科技股業績出爐 納指短線宜高沽低揸

星展：料全年貸款低單位數增長