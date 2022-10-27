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【久利生專欄】美團吃喝完成 港股再去換落

搶企業再搶人才。本月初已傳出進軍香港的美團，又有消息傳出近日正加緊增聘人手。如果同本欄去年差不多也是這個時候寫HKTV mall「王維基下個周期去英國」，來個平行但不平衡閱讀，不難看出不久將來本地智能生活科技的獲得感，是如何由疫情後、通關前的現在提取的。

本地傳媒跟進報道指，據美團官方招聘平台顯示，目前正在招聘中的境外業務相關職位共有23個，其中20個職位工作地點標明香港，表明，「粵語及英語可以作為工作語言者優」，預料美團首先在中國香港地區試點外賣業務；其業務崗位屬「到家事業群」，即業績中所示外賣、配送和美團閃購的business unit。

這變相確認了早前彭博報道，美團有意拓展國際業務，引述消息人士稱，隨著中國內地市場增速放緩，美團正研究向香港及國際市場擴張，將率先嘗試進入香港食品外賣市場。消息又指，美團早前聘請快手國際化事業部前負責人加入，將負責美團國際市場擴張。

為何是從快手搶人才？美團一向是分析員首選，像筆者習慣讀大行報告便會知，美團內地到店業務與餓了麼瓜分外賣市場，雙頭壟斷多年，直到短視頻興起，抖音藉流量優勢入局，行業格局悄然生變 - 短視頻和外賣、到店業務產生聯動。而抖音之外還有快手，同樣主打視頻直播團購按鈕鏈接商家，吃喝完成再去玩樂。到店、到家一把抓。

有富途及其他股票app的先行先試，同樣國內境外（更不涉疑似走資無人駕駛），美團香港app的技術轉化應問題不大，反而是用戶digital onboarding才是關鍵。所以相關的招聘職位空缺會是產品經理、用戶運營、戰略分析、品牌管理等，「以研究與市場推廣類的職位為主」，包括深入研究海外目標市場用戶及制定增長策略；有同理心理解不同文化、與不同文化背景的人合作，反映美團需要長期對外的中高端人才。

美團今次請人據報少提福利，而公司目標是星辰大海 - 聽落很虛無，特別是外賣仔待遇本已經不算好，又要同沙田鎖車隊鬥快，又要扶推輪椅阿公阿婆過馬路，而星辰大海原來都是內地政企的常用字，不必當真。美團此刻雖然未高調招兵買馬，但現在冇將來會有，有沒有機會高價收購港式車手步兵？至少，智慧生活可以帶來他們的穩定生活。還是通過內部認聘組成譚仔式外賣團隊？

正如Foodpanda外賣員日前再罷工，拒絕接收Foodpanda及Pandamart訂單，便是不滿新地圖系統推出後，所獲工資比以往低，「薪酬被削減10%至20%」，認為該公司未能回應他們去年的訴求，又爆料指Foodpanda目前以Google地圖計算距離，調整計算方式後，卻從未減少整體服務費。但生意始終是生意，都是計數，再有新競爭對手加入，是能夠帶來什麼新景象還是加速死亡？

根據報道引述去年統計數字指出，香港大外賣平台，分別是Foodpanda、戶戶送及Uber Eats，其中Foodpanda市場市佔率居首達51%，活躍用戶約127萬（每六個港人中有一個？），遠高於其他兩個平台，服務覆蓋超過7000間餐廳。而去年底Uber Eats已退出香港市場，換言之，很大機會有一段時間是三強鼎立。當你工作睡覺禱告娛樂那麼刻意過好每天，邊日幾點叫乜點送每個習慣細節數據，美團都知。

對美團而言，區區香港業務當然無可能幫補內地市場增速放緩，現階段（其實長遠都）當然也不會問香港業務會如何影響業績，正如中國移動的本地業務不會影響上市業績，但某程度上是戰略意義重大，錢大媽網絡、威威豬集團，新經濟落地惠民都算對接國家增能。至於海外市場，極其量走出去也只是形式上進行，關乎數據私隱之餘，同時亦有當地競爭對手。

Uber最近便專門成立廣告業務部門，試圖透過旗下品牌的用戶群規模賺取收益，發掘新的營收渠道及利潤率更高的收入來源。其他像Lyft和DoorDash等同行都很快加入競爭行列。進一萬步，雖然美團是好像轉盈在望，但熊市選股策略（如果一定要揀）需更嚴謹，一來要提供穩定利潤，二來有強大正現金流，特別是中概科網股還是有（中美雙邊）政策風險，門檻更高。

說實話，大行指美團所服務內地城市，自疫情後供需正逐漸恢復秩序，復常的地方數字愈來愈多。但經此一疫，作為核酸大國的快測特區，香港的動態躺平仍有一定吸引力，港漂市場仍有一定存在價值，例如內地國際學校據講很缺教師，只待通關，不少家長都考慮安排子女來香港就學，相信不少高端精英也會想過來，到時他們的起居飲食，都叫美團。

所以，即使美團作為QE下最後一隻牛股，並預示高估值天花塌下，港股十三年低，港樓價跌，大家真的不要妄自菲薄、自亂陣腳，雖然未有淡馬錫級數的地方主權基金，但不用搶也有像美團的企業及人才，即使樓市再差，都是內地一線北上廣深的高級內房質素，只要支持「房住不炒和租購並舉，並做好不動產定價重估的積極準備」，再過多個三、四十年當成長線投資，我們還是可以照樣數羊（美團綿羊仔？）。

久利生