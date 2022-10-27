moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

香港寬頻全年派息率減至75% 電商業務轉攻B2B

香港寬頻（1310）末期息削22%，持股管理人及執行副主席楊主光表示，外圍市場風高浪急，公司與各股東商議後，決定留「錢」鬥後，保留資金向增長項目繼續投資和還債。

持股管理人及策略總裁陳穎儀表示，現時息口高企，留有現金能加快還債，節省利息成本。陳穎儀又表示，每年派息將按業績表現及當時是否存在投資機遇而定，透露現時銀行手頭現金有約10億元，未來公司將保留資金靈活性，相信有助降低利息成本。

香港寬頻今日公布截至8月底止的2022財年業績，收入按年升1%至116.26億元，若撇除已出售集團，收入按年增長6%。末期股息20港仙，按年減22%，全年共派60港仙，全年派息比率不少於75%，過往派息率約90%至100%。

電商Home+業務方面，楊主光表示，過去一年GMV （商品交易額）有逾幾億元，現時公司與各股東正在檢討電商業務，作出調整，未來將減少在B2C方面的投資和現金消耗（燒錢），反則增加在B2B領域。楊主光坦言，B2C電商營運成本高，一張單不過600元難賺錢，未來將減少300元、400元有關免運服務。楊又認為，B2B市場前景較可觀，訂貨量大，客單價較高，會繼續與馬會等NGO 機構合作。楊又認為，B2B業務會賺錢。

其他報道

【久利生專欄】美團吃喝完成 港股再去換落

中石化油服第三季扭虧 賺7610萬人幣

恒馳5據報首批準備交付 多張交付照片曝光 目測不足百架

會財局：對核數師倉促辭任深切關注

中壽第三季少賺24% 首三季盈利跌36%

美國晶片製造商Marvell據報裁減部分在中國的職位

內房減值超同業 東亞債券創紀錄跌幅

中石油第三季多賺71.5% 首三季增60%

大新推稅貸最低1.18厘 料今年稅貸有雙位數增長

證監會搜查行動遭妨礙 黃敬凱罪成並還押至下月判刑

美國晶片製造商Marvell據報裁減部分在中國的職位

Coach轉攻內地三四線城市 最新門市落戶陝西省寶雞市

中海油第三季多賺89% 首三季增近1.1倍

證監會檢控散戶非法沽空 罪成判罰2萬元

香港寬頻全年EBITDA升2% 末期息削22%每股派20仙

蜆殼第三季純利遜次季 擬末季增加派息

大摩再下調恒指目標價 最熊目標睇12200點

恒指收市升幅收窄至110點 百威升6.7%冠藍籌 美匯見一個月低

心泰昨日起招股 現錄超額1.13倍孖展認購

商務部：第四季外需增長放緩風險加大

CVC擬減少在JIP參與度 減收購東芝阻力