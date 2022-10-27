持股管理人及策略總裁陳穎儀表示，現時息口高企，留有現金能加快還債，節省利息成本。陳穎儀又表示，每年派息將按業績表現及當時是否存在投資機遇而定，透露現時銀行手頭現金有約10億元，未來公司將保留資金靈活性，相信有助降低利息成本。

香港寬頻今日公布截至8月底止的2022財年業績，收入按年升1%至116.26億元，若撇除已出售集團，收入按年增長6%。末期股息20港仙，按年減22%，全年共派60港仙，全年派息比率不少於75%，過往派息率約90%至100%。

電商Home+業務方面，楊主光表示，過去一年GMV （商品交易額）有逾幾億元，現時公司與各股東正在檢討電商業務，作出調整，未來將減少在B2C方面的投資和現金消耗（燒錢），反則增加在B2B領域。楊主光坦言，B2C電商營運成本高，一張單不過600元難賺錢，未來將減少300元、400元有關免運服務。楊又認為，B2B市場前景較可觀，訂貨量大，客單價較高，會繼續與馬會等NGO 機構合作。楊又認為，B2B業務會賺錢。

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