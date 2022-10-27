文章日期：2022年10月27日 19:18
廣汽（2238）公布，第三季淨利潤23.12億元（人民幣，下同），按年增長1.44倍；每股基本盈利0.23元。期內，營業收入315.27億元，按年增長51.58%。
今年首三季，淨利潤80.62億元，按年增長52.59%。營業收入增45.1%至799.76億元。
廣汽今日收報5.52港元，升3.37%。
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