證監會公布，早前提出的檢控並裁定富昌證券前客戶主任馮廣成罪成的案件中，是根據《證券及期貨條例》第300條下有關在涉及證券的交易中從事欺詐或詐騙行為，法院今天判處他就各項控罪判處相同刑期，監禁兩個半月並同期執行。