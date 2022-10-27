文章日期：2022年10月27日 20:06
證監會公布，早前提出的檢控並裁定富昌證券前客戶主任馮廣成罪成的案件中，是根據《證券及期貨條例》第300條下有關在涉及證券的交易中從事欺詐或詐騙行為，法院今天判處他就各項控罪判處相同刑期，監禁兩個半月並同期執行。
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