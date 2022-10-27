moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

富昌證券前客戶主任因證券欺詐被判入獄2.5個月

證監會公布，早前提出的檢控並裁定富昌證券前客戶主任馮廣成罪成的案件中，是根據《證券及期貨條例》第300條下有關在涉及證券的交易中從事欺詐或詐騙行為，法院今天判處他就各項控罪判處相同刑期，監禁兩個半月並同期執行。