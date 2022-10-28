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數據好壞參半 憧憬放慢加息 道指創個半月高 收升194點 美債息倒掛擴闊

美國GDP數據喜憂參半。第三季度GDP在經歷前兩個季度的萎縮後終於實現正成長，短暫緩解了對經濟衰退的擔憂。但報告也反映出由於通貨膨脹，消費支出仍然面臨壓力。經濟學家仍然預計，聯儲局下周開會時將連續第四次加息75基點 。但鑒於近期數據凸顯了聯儲局大幅加息對經濟的影響，投資者預計聯儲局將在11月會議後放慢加息速度。美債息續倒掛，3個月10年期債息曾擴闊至17.24基點，是2020年3月9日29.46點後最闊。道指創1個半月高，連升5日，累計升1699.69點。

道瓊斯工業平均指數收漲194點，升幅0.61%，報32033點。標普500指數收跌23點，跌幅0.61%，報3807點。納斯達克綜合指數收跌178點，或1.63%，報10792點。

Caterpillar升7.71%，報212.14美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻100點，而微軟跌1.98%，報226.75元，拖低道指30點。

科技股方面，蘋果收市報144.8元，跌3.04%，谷歌母公司Alphabet收市報92.22元，跌2.85%，亞馬遜收市報110.96元，跌4.06%，Facebook收市報97.94元，跌24.55%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.03%，報410點。德國DAX指數收漲0.12%，報13211點；法國CAC 40指數跌0.52%，報6244點；英國富時100指數收漲0.25%，報7073點。

美2年期10年期債息倒持，波幅為35.745基點至42.543基點，收報36.157基點，升11.22%。美3個月10年期債息亦續倒掛，曾擴闊至17.24基點，是2020年3月9日29.46點後最闊。收報13.9基點，是2020年2月28日後收市新低。

道指曾升最多1.73%，是10月21日後最大升幅，高見32388.42點，是9月12日32504.04點後最高。今日收市報32033.28點，是9月12日後收市新高，當日報32381.34點。連升5日，累計升1699.69點，對上一次連升5日是8月16日。

標指曾跌最多0.7%，是10月26日後最大跌幅，當日跌幅為0.91%。低見3803.79點，是10月25日3799.44點後最低。收市報3807.3點，是10月24日後收市新低，當日報3797.34點。連跌2日，累計跌51.81點，對上一次連跌2日是10月20日。

納指曾跌最多1.74%，是10月26日後最大跌幅，當日跌幅為2.24%。低見10780.5點，是10月24日10713.33點後最低。今日收市報10792.67點，是10月20日後收市新低，當日報10614.84點。連跌2日，累計跌406.45點，對上一次連跌2日是10月20日。