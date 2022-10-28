個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.74%，折合報211.63元；阿里巴巴（9988）跌0.38%，折合報64.6元；美團（3690）跌0.78%，折合報130.78元；匯控（0005）升0.44%，折合報40.88元；建行（0939）跌0.55%，折合報4.4元。

道期現跌0.227%；標期現跌0.7%；納期現跌0.95%。日股現跌1.22%，韓股現跌0.24%，澳股現跌0.59%。

VIX指數隔晚升0.4%或0.11點，報27.39點。美3個月10年期債息倒掛11.849基點，美2年期10年期債息倒掛35.75基點。

紐油現跌0.5%或0.45美元，報88.63美元；布油現跌0.33%或0.31美元，報96.64美元；金價現跌0.13%或2.27美元，報1661.04美元；LME 銅期貨隔晚跌0.35%或27.5美元，報7764.5美元。美國10年期債息現升0.52%或0.0205厘，報3.9392厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，農業銀行（1288）、國航（0753）、中行（3988）、交行（3328）、中銀香港（2388）、比亞迪（1211）、比亞迪電子（0285）、建行（0939）、東航（0670）、神華（1088），、南航（1055）、中國聯通（0762）、招商銀行（3968）、復星醫藥（2196）、中國中免（1880）、工行（1398）、中石化（0386）等。

廣汽（2238）第三季多賺1.4倍。

香港寬頻（1310）全年EBITDA升2%，末期息削22%每股派20仙，全年派息率減至75%，電商業務轉攻B2B。

中石化油服（1033）第三季扭虧，賺7610萬人幣。

中壽（2628）第三季少賺24%，首三季盈利跌36%。

內房減值超同業，東亞（0023）債券創紀錄跌幅。

中石油（0857）第三季多賺71.5%，首三季增60%。

中海油（0883）第三季多賺89%，首三季增近1.1倍。

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