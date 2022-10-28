moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

港股ADR跌90點 夜期高水2點 四大內銀、中資航空、比亞迪等業績 美期跌

美股向上下，港股ADR跌90點或0.59%，報15336點，即月恒指夜期跌37點，報15430點，夜期高水2點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.74%，折合報211.63元；阿里巴巴（9988）跌0.38%，折合報64.6元；美團（3690）跌0.78%，折合報130.78元；匯控（0005）升0.44%，折合報40.88元；建行（0939）跌0.55%，折合報4.4元。

道期現跌0.227%；標期現跌0.7%；納期現跌0.95%。日股現跌1.22%，韓股現跌0.24%，澳股現跌0.59%。

VIX指數隔晚升0.4%或0.11點，報27.39點。美3個月10年期債息倒掛11.849基點，美2年期10年期債息倒掛35.75基點。

紐油現跌0.5%或0.45美元，報88.63美元；布油現跌0.33%或0.31美元，報96.64美元；金價現跌0.13%或2.27美元，報1661.04美元；LME 銅期貨隔晚跌0.35%或27.5美元，報7764.5美元。美國10年期債息現升0.52%或0.0205厘，報3.9392厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，農業銀行（1288）、國航（0753）、中行（3988）、交行（3328）、中銀香港（2388）、比亞迪（1211）、比亞迪電子（0285）、建行（0939）、東航（0670）、神華（1088），、南航（1055）、中國聯通（0762）、招商銀行（3968）、復星醫藥（2196）、中國中免（1880）、工行（1398）、中石化（0386）等。

廣汽（2238）第三季多賺1.4倍。

香港寬頻（1310）全年EBITDA升2%，末期息削22%每股派20仙，全年派息率減至75%，電商業務轉攻B2B。

中石化油服（1033）第三季扭虧，賺7610萬人幣。

中壽（2628）第三季少賺24%，首三季盈利跌36%。

內房減值超同業，東亞（0023）債券創紀錄跌幅。

中石油（0857）第三季多賺71.5%，首三季增60%。

中海油（0883）第三季多賺89%，首三季增近1.1倍。

 

其他報道

數據好壞參半 憧憬放慢加息 道指創個半月高 收升194點 美債息倒掛擴闊