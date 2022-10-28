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恒指低開3點 科指跌0.38% 招行跌2.15%

恒指今早低開3點或0.02%，報15424點，大市成交金額17億元；國指今早低開9點或0.18%，報5233點。恒生科技指數開市報2977點，跌0.38%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。友邦（1299）、匯控（0005）、工行（1398）貢獻恒指較多。

藍籌33隻升，23隻下跌，17隻無升跌。信義玻璃（0868）升3.94%，報11.6元，是升幅最大的藍籌，招行（3968）跌2.15%，報27.25元，是跌幅最大藍籌。

恒生科技指數成份股8隻升，18隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是金蝶（0268）開市報12.26元，升1.66%；跌幅最大的是萬國數據（9698）創上市新低，見11.2元，開市報11.2元，跌5.88%。

恒指續低於10天線(15904.69點)。科指續低於10天線(3056.54點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，工行（1398）開市報3.65元，升0.55%。建行（0939）開市報4.42元，無升跌。中行（3988）開市報2.61元，升0.38%。中銀香港（2388）開市報24.3元，升0.62%。交行（3328）開市報4.04元，升1.25%。農業銀行（1288）開市報2.35元，升0.43%。招商銀行（3968）見52周低27.25元，開市報27.25元，跌2.15%。中石化（0386）開市報3.37元，無升跌。國航（0753）開市報5.89元，升0.34%。東航（0670）無成交，報2.78元。南航（1055）無成交，報4.27元。比亞迪（1211）開市報183元，跌0.44%。比亞迪電子（0285）開市報21.3元，升1.19%。神華（1088）開市報22.65元，升0.67%。中國聯通（0762）開市報3.38元，跌0.29%。復星醫藥（2196）開市報19.68元，無升跌。中國中免（1880）無成交，報177.2元。

廣汽（2238）第三季多賺1.4倍。開市報5.57元，升0.91%。

香港寬頻（1310）全年EBITDA升2%，末期息削22%每股派20仙，全年派息率減至75%，電商業務轉攻B2B。創上市新低，見5.26元，開市報5.26元，跌9.78%。

中石化油服（1033）第三季扭虧，賺7610萬人幣。無成交，報0.49元。

中壽（2628）第三季少賺24%，首三季盈利跌36%。開市報9.05元，升0.22%。

內房減值超同業，東亞（0023）債券創紀錄跌幅。無成交，報7.99元。

中石油（0857）第三季多賺71.5%，首三季增60%。開市報3.32元，升0.61%。

中海油（0883）第三季多賺89%，首三季增近1.1倍。開市報9.85元，升0.51%。

破底股方面

5隻股份創上市新低，包括時代鄰里（9928）低見0.4元，開市報0.4元，跌2.44%；融創服務（1516）低見1.48元，開市報1.48元，跌1.33%；華南城（1668）低見0.385元，開市報0.385元，跌1.28%；萬國數據（9698）低見11.2元，開市報11.2元，跌5.88%；香港寬頻（1310）低見5.26元，開市報5.26元，跌9.78%。

9隻股份創52周低，包括信和置業（0083）低見8.86元，開市報8.86元，跌4.53%；招商銀行（3968）低見27.25元，開市報27.25元，跌2.15%；晶苑國際（2232）低見2.09元，開市報2.09元，跌1.42%；中國食品（0506）低見2.08元，開市報2.08元，跌0.48%；中鋁（2600）低見2.39元，開市報2.39元，跌1.65%路勁基建（1098）低見2.43元，開市報2.43元，跌4.71%。

異動股

上升異動股，包括，盛諾集團（1418）開市報0.09元，升12.5%；中泰期貨（1461）開市報0.66元，升10%；弘陽地產（1996）開市報0.52元，升9.47%；樂普生物（2157）開市報7.67元，升4.64%；澳優（1717）開市報3.98元，升4.46%；裕承科金（0279）開市報0.123元，升4.24%；信義玻璃（0868）開市報11.6元，升3.94%；艾美疫苗（6660）開市報21.6元，升3.85%；和諧汽車（3836）開市報1.13元，升3.67%。

下跌異動股，包括，寶寶樹集團（1761）開市報0.19元，跌14.41%；香港寬頻（1310）創上市新低，見5.26元，開市報5.26元，跌9.78%；萬國數據（9698）創上市新低，見11.2元，開市報11.2元，跌5.88%；小鵬（9868）開市報28.9元，跌5.4%；路勁基建（1098）見52周低2.43元，開市報2.43元，跌4.71%；信和置業（0083）見52周低8.86元，開市報8.86元，跌4.53%；盈富基金（2800）見52周低15.5元，開市報15.5元，跌3.55%；寶尊電商（9991）開市報11.36元，跌3.07%；時代鄰里（9928）創上市新低，見0.4元，開市報0.4元，跌2.44%；中國高速傳動（0658）開市報3.31元，跌2.36%。

 

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