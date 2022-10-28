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蘋果上季iPhone、服務收入遜預期 料本季收入增長低於上季

蘋果股價於延長時段先跌後升0.3%，早前，該公司發布的上季度iPhone和服務業務收入低於預期，引發市場對這兩個業務板塊的擔憂。

蘋果公布iPhone上季度收入增9.8%至426.3億美元，略低過市場預期的426.7億美元。作為近年關鍵增長領域的服務業務實現收入191.9億美元，增長5%，遠低過預期的199.7億美元。蘋果指出，服務項目收入增幅放緩，主要是匯率因素影響，且數位廣告和遊戲收入放緩。

蘋果第4季收入增長8%至901億美元，創下第四季新高，及高過預期的889億美元。第4季每股純利1.29美元，超過預期1的1.27美元。儘管公司整體收入好過預期，但市場原本期待的是季度業績井噴，避免步其他科技公司業績滑坡的後塵。

收入增長，主要受惠於Mac和穿戴設備的強勁增長。Mac收入增長25.4%，至115.1億美元；穿戴設備、家庭和配件收入增長9.8%，至96.5億美元。

iPad收入降13.1%至71.7億美元。主因iPad銷量在疫情期間受居家辦公和遠距教學帶動，從那之後需求漸緩，且過去一年還受到供應鏈瓶頸干擾。

蘋果執行長庫克表示，若不是美元走強，Q4 營收將呈雙位數成長。庫克亦表示，iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的需求量仍然很大，供應仍受到限制，蘋果正盡力以滿足客戶需求，預期供應受限狀況可能會維持一段短時間。

蘋果第3大市場大中華地區（含內地、香港、台灣）上季收入約155億美元，年增逾6%，優於市場預期。中國受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，民間消費降溫。

蘋果財務長梅斯特里表示，本季(第一季)收入增長率將不如上季的8.1%增幅，而且本季Mac銷售實際上比去年同期下滑。匯率不利因素預期對本季營收影響達10個百分點，影響性高於其他科技同業。

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