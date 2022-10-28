港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升13日，升3.6點子至3.11726%，是2008年10月28日後最高，當日報3.18214%。對上一次連升13日是6月23日，當日拆息報0.82399%。
港元現報7.8482元升值14點子，曾貶值最多1點子，報7.8497元，亦曾升值最多25點子，報7.8471元，是9月15日7.8463元後最強。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升44.79點子至2.44857%；1星期HIBOR升19.31點子至2.59512%；2星期HIBOR升8.23點子至2.7731%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升7.37點子至4.55351%；6個月期HIBOR升3.77點子至4.81292%；12個月期HIBOR升2.44點子至5.23893%。
美元指數現報110.396貶值0.191點或0.17%。
美元1個月期LIBOR報3.63229%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.515%，連續2日收窄，利差是2022年9月29日後最高，當日差距為-0.5002%
對上一次連續2日收窄，是2022年10月17日，當日利差報-0.9137%。
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