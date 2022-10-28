moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

1個月HIBOR升穿3.11厘 創14年高 港元升值見1個月最強

港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升13日，升3.6點子至3.11726%，是2008年10月28日後最高，當日報3.18214%。對上一次連升13日是6月23日，當日拆息報0.82399%。

港元現報7.8482元升值14點子，曾貶值最多1點子，報7.8497元，亦曾升值最多25點子，報7.8471元，是9月15日7.8463元後最強。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升44.79點子至2.44857%；1星期HIBOR升19.31點子至2.59512%；2星期HIBOR升8.23點子至2.7731%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升7.37點子至4.55351%；6個月期HIBOR升3.77點子至4.81292%；12個月期HIBOR升2.44點子至5.23893%。

美元指數現報110.396貶值0.191點或0.17%。

美元1個月期LIBOR報3.63229%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.515%，連續2日收窄，利差是2022年9月29日後最高，當日差距為-0.5002%

對上一次連續2日收窄，是2022年10月17日，當日利差報-0.9137%。

 

其他報道

蘋果上季iPhone、服務收入遜預期 料本季收入增長低於上季

歐央行內部對加息75基點存分歧

馬斯克入主Twitter後 據報數名高層已遭解僱

日本推71.6萬億日圓經濟刺激計劃

馬斯克向廣告商派「定心丸」稱一個可自由發表言論的平台尤其重要

滬深兩市主要指數低開 人行本周淨投放8400億人幣

恒指低開3點 科指跌0.38% 招行跌2.15%

麥樸思：內地於年底就會放鬆動態清零

拜登：習近平擔心美國提高國內晶片產量

多想雲IPO 入場費4807.98元

港股ADR跌90點 夜期高水2點 四大內銀、中資航空、比亞迪等業績 美期跌

數據好壞參半 憧憬放慢加息 道指創個半月高 收升194點 美債息倒掛擴闊