會議指出，要及時果斷推出穩經濟一攬子政策和接續措施。當前經濟回穩向上，極為不易，也是拓展回穩向上態勢的關鍵窗口期。要通過抓落實持續釋放政策效應，穩就業穩物價，努力推動四季度經濟好於三季度，保持經濟運行在合理區間。

會議指出，要繼續狠抓穩經濟一攬子政策和接續措施落地。深入落實退稅緩稅降費、穩崗補貼等政策。保障能源穩定供應。繼續抓好交通物流保通保暢。促進平台經濟持續健康發展。穩住經濟大盤督導和服務工作組要繼續督導協調解決問題。

會議指出，要針對有效需求不足的矛盾，推動擴投資促消費政策加快見效。財政金融政策工具支持重大項目建設、設備更新改造，要在四季度形成更多實物工作量。促進消費恢復成為經濟主拉動力。重大項目建設、設備更新改造要注意與擴消費結合，擴大以工代賑以促就業增收入帶消費，將中小微企業和消費類設備更新改造納入專項再貸款和財政貼息支持範圍。落實支持汽車等大宗消費和生活服務業的政策。因城施策支持剛性和改善性住房需求。

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