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匯豐推簡易版介面流動理財

匯豐公布推出簡易版的流動理財應用程式，以簡潔的介面協助長者或流動理財新手等客戶，以手機處理銀行事務，今日稍後可以下載。簡易版提供最常用的銀行服務，包括查閱戶口餘額及交易記錄、轉賬、開立定期存款、手機存入支票、查閱結單和線上對話支援。

因應客戶對簡易操作的要求，新版本會繼續支援以指紋、人臉識別或密碼登入，首頁會以清晰介面及圖像顯示最常用的的功能。若簡易版未有提供所需服務，用戶可按提示切換至完整版。

自11月起，該行除分行外，會於全港12個地區設置宣傳點和數碼專區，及路演車協助客戶登記流動理財和提供相關支援。

匯豐香港區財富管理及個人銀行業務分銷主管彭淑貞表示，65歲客戶佔該行客戶兩成，開設流動理財活躍程度較一般客戶低。該行推出簡易版時，有了解不同年齡層客戶使用銀行服務的習慣，在推出後會因應客戶應用意見，再推出新功能。該行目前流動理財活躍用戶為180萬個，首三季較去年底增10%，較去年底佔該行客戶三成，有再提升的空間。

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