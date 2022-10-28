美科企業績影響市場對科技股信心，亞股向下，恒指今早低開3點，短暫回升14點後持續向下，低位跌363點，半日高低波幅378點。
恒指半日跌358點或2.32%，報15069點，大市成交金額598億元；國指跌150點或2.87%，報5092點。恒生科技指數收報2877點，跌3.72%。
藍籌股成交金額92.6億元，佔大市成交15.48%；科指成份股成交金額118.58億元，佔大市成交19.82%；國指成份股成交金額187.84億元，佔大市成交31.41%。
匯控（0005）、京東（9618）、友邦（1299）拖累大市。宏橋（1378）、翰森製藥（3692）、長建（1038）貢獻恒指較多。
藍籌0隻升，73隻下跌，0隻無升跌。聯想（0992）跌0.32%，收報6.14元，是跌幅最少的藍籌，東方海外（0316）跌7.99%，收報115.1元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報12.18元，升1%；跌幅最大的是萬國數據（9698）創上市新低，見9.83元，收報10.14元，跌14.79%。
恒指續低於10天線(15869.17點)。科指續低於10天線(3046.55點)。
北水南下合計淨流入22.96億元，較上日減少58.79%，連續第17日流入，累計流入732.73億元，對上一次連續17日淨流入是7月4日。南水北上合計淨流出10.32億元人民幣，終止連續3日流入。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，工行（1398）見52周低4.04元，收報4.06元，跌3.79%。建行（0939）見52周低4.04元，收報4.06元，跌3.79%。中行（3988）見52周低4.04元，收報4.06元，跌3.79%。中銀香港（2388）見52周低4.04元，收報4.06元，跌3.79%。交行（3328）見52周低3.97元，收報3.97元，跌0.5%。農業銀行（1288）收報2.33元，跌0.43%。招商銀行（3968）見52周低4.04元，收報4.06元，跌3.79%。中石化（0386）見52周低4.04元，收報4.06元，跌3.79%。國航（0753）收報5.83元，跌0.68%。東航（0670）收報2.75元，跌1.08%。南航（1055）收報4.24元，跌0.7%。比亞迪（1211）收報171.1元，跌6.91%。比亞迪電子（0285）收報20.65元，跌1.9%。神華（1088）收報22.25元，跌1.11%。中國聯通（0762）收報3.33元，跌1.77%。復星醫藥（2196）收報19.66元，跌0.1%。中國中免（1880）收報175.4元，跌1.02%。
廣汽（2238）第三季多賺1.4倍。見52周低5.04元，收報5.04元，跌8.7%。
香港寬頻（1310）全年EBITDA升2%，末期息削22%每股派20仙，全年派息率減至75%，電商業務轉攻B2B。創上市新低，見4.63元，收報4.91元，跌15.78%。
中石化油服（1033）第三季扭虧，賺7610萬人幣。收報0.475元，跌3.06%。
中壽（2628）第三季少賺24%，首三季盈利跌36%。收報8.88元，跌1.66%。
內房減值超同業，東亞（0023）債券創紀錄跌幅。收報7.92元，跌0.88%。
中石油（0857）第三季多賺71.5%，首三季增60%。見52周低4.04元，收報4.06元，跌3.79%。
中海油（0883）第三季多賺89%，首三季增近1.1倍。見52周低4.04元，收報4.06元，跌3.79%。
37隻股份創上市新低，其中十隻包括，雅生活服務（3319）低見4.72元，收報4.75元，跌2.46%；碧桂園服務（6098）低見7.45元，收報7.46元，跌7.79%；保利物業（6049）低見30.25元，收報30.9元，跌4.04%；世茂服務（0873）低見1.35元，收報1.37元，跌2.84%；華潤萬象（1209）低見23.25元，收報23.3元，跌6.99%；時代鄰里（9928）低見0.37元，收報0.38元，跌7.32%；融創服務（1516）低見1.4元，收報1.45元，跌3.33%；合景悠活（3913）低見0.8元，收報0.81元，跌6.9%；滔搏（6110）低見4.22元，收報4.24元，跌2.3%；中國動向（3818）低見0.255元，收報0.255元，跌3.77%。
133隻股份創52周低，其中十隻包括，綠城服務（2869）低見3.4元，收報3.43元，跌6.03%；李寧（2331）低見43.05元，收報43.1元，跌5.69%；新城發展（1030）低見1.39元，收報1.4元，跌6.04%；佳寧娜（0126）低見0.41元，收報0.41元，跌6.82%；金茂（0817）低見1.07元，收報1.09元，跌6.03%；信德（0242）低見1.06元，收報1.06元，跌2.75%；FRIENDTIMES（6820）低見0.99元，收報0.99元，跌1.98%；廣汽集團（2238）低見5.04元，收報5.04元，跌8.7%；莎莎國際（0178）低見0.83元，收報0.88元，跌1.12%；中國燃氣（0384）低見7.62元，收報7.63元，跌3.9%。
異動股
上升異動股，包括，德斯控股（8437）收報0.11元，升20.88%；遠大中國（2789）收報0.028元，升16.67%；盛諾集團（1418）收報0.09元，升12.5%；齊合環保（0976）收報0.56元，升12%；中建富通（0138）收報0.179元，升11.88%；雲遊控股（0484）收報0.69元，升11.29%；萬科海外（1036）收報1.85元，升10.78%；艾伯科技（2708）收報1.7元，升9.68%；世界華文媒體（0685）收報0.23元，升9.52%；卡森國際（0496）收報0.41元，升9.33%。
下跌異動股，包括，恒偉集團（8219）創上市新低，見0.205元，收報0.21元，跌30%；冠均國際（1629）收報0.235元，跌18.97%；香港寬頻（1310）創上市新低，見4.63元，收報4.91元，跌15.78%；萬國數據（9698）創上市新低，見9.83元，收報10.14元，跌14.79%；太和控股（0718）收報0.059元，跌14.49%；安全貨倉（0237）見52周低2.1元，收報2.1元，跌14.29%；專業旅運（1235）見52周低0.165元，收報0.167元，跌13.02%；小鵬（9868）平上市低位26.65元，收報26.7元，跌12.6%；上置集團（1207）收報0.014元，跌12.5%；澳洲成峰高教（1752）收報0.064元，跌11.11%。
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