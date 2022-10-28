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港交所推國際碳市場Core Climate 

港交所（0388）今天宣布推出全新國際碳市場Core Climate，支持市場進行高效和透明的碳信用產品和工具的交易，連接資本與香港、中國內地、亞洲以至全球的氣候相關產品和機遇，繼而幫助推動全球淨零轉型。平台上的參與者可透過平台獲取產品信息、持有、交易、交收及註銷自願碳信用產品。

港交所行政總裁歐冠昇表示，這一代最迫切的議題是應對氣候危機，必須果斷採取行動，加強地區和國際合作，而資本市場在其中發揮極其重要的作用；港交所作為連接全球東西方的超級聯繫人，利用自身獨特優勢，建立充滿活力和可持續發展的自願碳市場，將應對氣候行動的不同理念及資本匯聚在一起，促進交流和對話。他指，推出Core Climate將進一步鞏固港交所支持全球過渡至低碳經濟的承諾，建設可持續未來。

香港交易所市場聯席主管蘇盈盈表示，Core Climate為新氣候項目、技術及業務模式配對資金。平台將有助加快全球過渡至淨零排放的進程，為新世代建設可持續未來。

據了解，Core Climate的碳信用產品來自全球各地經國際認證的碳項目，包括碳避免、減碳及碳消除項目。所有於Core Climate上市的項目均經認證及符合國際標準，例如Verra的核證減排標準VCS (Verified Carbon Standard)。港交所將會致力發展成綜合碳市場，滿足整個價值鏈內的市場參與者及項目擁有人的需求。

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