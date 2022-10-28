moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

恒指收市跌564點 成交第5日破千億 全周跌1348點 四年半最差

美科企業績後急插，拖累港科技股今早跟跌，午後美期跌幅擴大，港股進一步跌穿15000點關，再創13年半即市及收市新低。美國經濟數據公布後，利率期貨市場仍預期11月加0.75%，而12月則由27日的加0.551%升至今日的加0.581%。美匯指數今日亦重上110關，上試50天線110.89。而反映經濟前景憂慮的美2年期10年期債息，亦於倒掛34.721基點至39.373基點間波動；於本周才出現倒掛的美3個月10年期債息，於隔晚倒掛點數創2年最大後，目前仍倒掛達7.148基點。恒指全周跌8.3%或1348點，逾四年半最大按周跌幅，三大指數連跌三周為一個月最差。

恒指今早低開3點，短暫倒升最多14點後調頭向下，午後擴大至跌657點，或4.26%，低見14770.09點，是2009年4月29日14714.51點後最低。全日高低波幅672點。

恒指收市跌564點或3.66%，報14863點，大市成交金額1246億元，較上日增加1.37%，是10月26日1307.51億元成交後最多，連續第5日成交破千億；國指跌213點或4.08%，報5028點。恒生科技指數收報2822點，跌5.56%。

藍籌股成交金額661.75億元，佔大市成交53.1%；科指成份股成交金額300.25億元，佔大市成交24.09%；國指成份股成交金額471.67億元，佔大市成交37.85%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。領展（0823）、電能實業（0006）、宏橋（1378）貢獻恒指較多。

藍籌2隻升，71隻下跌，0隻無升跌。電能實業（0006）升1.89%，收報37.8元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌11.23%，收報13.12元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，30隻下跌。跌幅最少的是聯想（0992）收報6.06元，跌1.62%；跌幅最大的是萬國數據（9698）創上市新低，見9.83元，收報9.94元，跌16.47%。

恒指續低於10天線(15848.51點)。科指續低於10天線(3041.04點)。

北水南下合計淨流入42.8億元，較上日減少23.17%，連續第17日流入，累計流入752.57億元，對上一次連續17日淨流入是7月4日。南水北上合計淨流出20.32億元人民幣，終止連續3日流入。

三大指數即日表現

恒指曾跌最多4.26%，是10月24日後最大跌幅，當日跌幅為6.96%。今曾低見14770.09點，是2009年4月29日14714.51點後最低。今日收市報14863.06點，是2009年4月28日後收市新低，當日報14555.11點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是10月24日。

科指曾跌最多6.42%，是10月24日後最大跌幅，當日跌幅為10.74%。今曾低見2797.41點，是10月25日2720.38點後最低。今日收市報2822.92點，是10月24日後收市新低，當日報2801.99點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是10月24日。

國指曾跌最多4.73%，是10月24日後最大跌幅，當日跌幅為8.01%。今曾低見4995.12點，是2008年10月28日4985.6點後最低。今日收市報5028.98點，是2008年10月27日後收市新低，當日報4990.08點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是10月24日。

一周表現

恒指本周累跌8.32%或1348點，跌幅是2018年2月9日後最大，當時收市跌幅為9.49%；恒指連跌3周，對上一次連跌3周，是9月16日；本周表現最佳的是長建（1038），累升7.95%，其次為電能實業（0006）及聯想（0992），分別升6.03%及5.03%。而表現最差的是龍湖（0960），累跌31.31%，其次為中海外（0688）及碧桂園服務（6098），分別跌22.93%及22.32%。

國指本周累跌8.85%或488點，跌幅是2018年2月9日後最大，當時收市跌幅為12.09%；國指連跌3周，對上一次連跌3周，是9月16日；本周表現最佳的是聯想（0992），累升5.03%，其次為信義光能（0968）及中芯國際（0981），分別升1.64%及0.75%。而表現最差的是龍湖集團（0960），累跌31.31%，其次為中海外（0688）及碧桂園服務（6098），分別跌22.93%及22.32%。

科指本周累跌8.98%或278點，跌幅是10月14日後最大，當時收市跌幅為9.41%；科指連跌3周，對上一次連跌3周，是9月16日；本周表現最佳的是金蝶（0268），累升11.3%，其次為金山軟件（3888）及聯想（0992），分別升5.76%及5.03%。而表現最差的是萬國數據（9698），累跌31.35%，其次為理想（2015）及眾安在綫（6060），分別跌20.68%及20.18%。

午後消息股表現

小米（1810）已停止印度金融服務 Mi Pay和Mi Credit已下架。收報8.72元，跌5.11%。

鷹美（2368）發盈喜，料中期盈利最多升至2.4億元。收報4.5元，升1.81%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，工行（1398）收報3.6元，跌0.83%。建行（0939）見52周低4.34元，收報4.37元，跌1.13%。中行（3988）收報40.05元，跌1.6%。中銀香港（2388）收報23.85元，跌1.24%。交行（3328）見52周低3.93元，收報3.95元，跌1%。農業銀行（1288）收報2.32元，跌0.85%。招商銀行（3968）見52周低26.45元，收報26.65元，跌4.31%。中石化（0386）見52周低3.25元，收報3.3元，跌2.08%。國航（0753）收報5.8元，跌1.19%。東航（0670）收報2.71元，跌2.52%。南航（1055）收報4.23元，跌0.94%。比亞迪（1211）見52周低163.1元，收報165.7元，跌9.85%。比亞迪電子（0285）收報20.1元，跌4.51%。神華（1088）收報21.9元，跌2.67%。中國聯通（0762）創上市新低，見3.27元，收報3.32元，跌2.06%。復星醫藥（2196）收報19.34元，跌1.73%。中國中免（1880）收報169.5元，跌4.35%。

廣汽（2238）第三季多賺1.4倍。見52周低4.93元，收報4.94元，跌10.51%。

香港寬頻（1310）全年EBITDA升2%，末期息削22%每股派20仙，全年派息率減至75%，電商業務轉攻B2B。創上市新低，見4.63元，收報4.73元，跌18.87%。

中石化油服（1033）第三季扭虧，賺7610萬人幣。收報0.47元，跌4.08%。

中壽（2628）第三季少賺24%，首三季盈利跌36%。見52周低8.72元，收報8.8元，跌2.55%。

內房減值超同業，東亞（0023）債券創紀錄跌幅。見52周低7.74元，收報7.75元，跌3%。

中石油（0857）第三季多賺71.5%，首三季增60%。收報3.27元，跌0.91%。

中海油（0883）第三季多賺89%，首三季增近1.1倍。收報40.05元，跌1.6%。

破底股方面

71隻股份創上市新低，其中十隻包括，雅生活服務（3319）低見4.58元，收報4.63元，跌4.93%；碧桂園服務（6098）低見7.21元，收報7.38元，跌8.78%；佳兆業美好（2168）低見1.92元，收報1.98元，跌3.41%；保利物業（6049）低見30.25元，收報30.95元，跌3.88%；世茂服務（0873）低見1.35元，收報1.36元，跌3.55%；華潤萬象（1209）低見22.75元，收報23.7元，跌5.39%；時代鄰里（9928）低見0.37元，收報0.375元，跌8.54%；融創服務（1516）低見1.4元，收報1.44元，跌4%；越秀服務（6626）低見2.29元，收報2.38元，跌1.65%；合景悠活（3913）低見0.79元，收報0.8元，跌8.05%。

171隻股份創52周低，其中十隻包括，中海物業（2669）低見5.06元，收報5.14元，跌6.38%；綠城服務（2869）低見3.36元，收報3.49元，跌4.38%；安踏（2020）低見70.35元，收報71.75元，跌3.11%；李寧（2331）低見41.85元，收報42.35元，跌7.33%；綠城中國（3900）低見8.48元，收報8.62元，跌10.67%；新城發展（1030）低見1.35元，收報1.38元，跌7.38%；金地商置（0535）低見0.43元，收報0.435元，跌2.25%；保利置業（0119）低見1.26元，收報1.27元，跌8.63%；佳寧娜（0126）低見0.41元，收報0.41元，跌6.82%；金茂（0817）低見1.05元，收報1.09元，跌6.03%。

異動股

上升異動股，包括，艾伯科技（2708）收報2.2元，升41.94%；齊合環保（0976）收報0.68元，升36%；德斯控股（8437）收報0.109元，升19.78%；雲遊控股（0484）收報0.7元，升12.9%；南戈壁（1878）見52周低0.86元，收報1.07元，升12.63%；遠大中國（2789）收報0.027元，升12.5%；維他奶（0345）收報13.5元，升12.13%；盛諾集團（1418）收報0.089元，升11.25%；洪九果品（6689）收報36.7元，升11.21%；電訊數碼（6033）收報2.3元，升7.98%；有線（1097）收報0.041元，升7.89%。

下跌異動股，包括，恒偉集團（8219）創上市新低，見0.205元，收報0.218元，跌27.33%；上置集團（1207）收報0.012元，跌25%；香港寬頻（1310）創上市新低，見4.63元，收報4.73元，跌18.87%；專業旅運（1235）見52周低0.156元，收報0.156元，跌18.75%；壹賬通金融科技（6638）收報1.65元，跌17.5%；萬國數據（9698）創上市新低，見9.83元，收報9.94元，跌16.47%；微盟（2013）收報2.69元，跌16.46%；小鵬（9868）創上市新低，見25.65元，收報26元，跌14.89%；潤邁德醫療（2297）收報2.2元，跌14.73%；太和控股（0718）收報0.059元，跌14.49%。

 

其他報道

康泰內地母企發公告：康泰旅行社資不抵債　董事會通過啟動清盤

中國首9月國有企業利潤總額按年跌1.1%

馬斯克完成收購 Twitter 中國外交部：對商務活動不予置評

IDC報告﹕騰訊雲居今年上半年內地公有雲第二位

馬斯克擬暫任Twitter CEO 擬取消永久封號 Tesla工程師與Twitter領導會面

港交所推國際碳市場Core Climate 

滬指全周跌逾4% 連跌兩周

小米已停止印度金融服務 Mi Pay和Mi Credit已下架

馬斯克據報須向3名被解僱的Twitter高層支付逾2億美元