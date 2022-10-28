恒指今早低開3點，短暫倒升最多14點後調頭向下，午後擴大至跌657點，或4.26%，低見14770.09點，是2009年4月29日14714.51點後最低。全日高低波幅672點。

恒指收市跌564點或3.66%，報14863點，大市成交金額1246億元，較上日增加1.37%，是10月26日1307.51億元成交後最多，連續第5日成交破千億；國指跌213點或4.08%，報5028點。恒生科技指數收報2822點，跌5.56%。

藍籌股成交金額661.75億元，佔大市成交53.1%；科指成份股成交金額300.25億元，佔大市成交24.09%；國指成份股成交金額471.67億元，佔大市成交37.85%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。領展（0823）、電能實業（0006）、宏橋（1378）貢獻恒指較多。

藍籌2隻升，71隻下跌，0隻無升跌。電能實業（0006）升1.89%，收報37.8元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌11.23%，收報13.12元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，30隻下跌。跌幅最少的是聯想（0992）收報6.06元，跌1.62%；跌幅最大的是萬國數據（9698）創上市新低，見9.83元，收報9.94元，跌16.47%。

恒指續低於10天線(15848.51點)。科指續低於10天線(3041.04點)。

北水南下合計淨流入42.8億元，較上日減少23.17%，連續第17日流入，累計流入752.57億元，對上一次連續17日淨流入是7月4日。南水北上合計淨流出20.32億元人民幣，終止連續3日流入。

三大指數即日表現

恒指曾跌最多4.26%，是10月24日後最大跌幅，當日跌幅為6.96%。今曾低見14770.09點，是2009年4月29日14714.51點後最低。今日收市報14863.06點，是2009年4月28日後收市新低，當日報14555.11點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是10月24日。

科指曾跌最多6.42%，是10月24日後最大跌幅，當日跌幅為10.74%。今曾低見2797.41點，是10月25日2720.38點後最低。今日收市報2822.92點，是10月24日後收市新低，當日報2801.99點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是10月24日。

國指曾跌最多4.73%，是10月24日後最大跌幅，當日跌幅為8.01%。今曾低見4995.12點，是2008年10月28日4985.6點後最低。今日收市報5028.98點，是2008年10月27日後收市新低，當日報4990.08點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是10月24日。

一周表現

恒指本周累跌8.32%或1348點，跌幅是2018年2月9日後最大，當時收市跌幅為9.49%；恒指連跌3周，對上一次連跌3周，是9月16日；本周表現最佳的是長建（1038），累升7.95%，其次為電能實業（0006）及聯想（0992），分別升6.03%及5.03%。而表現最差的是龍湖（0960），累跌31.31%，其次為中海外（0688）及碧桂園服務（6098），分別跌22.93%及22.32%。

國指本周累跌8.85%或488點，跌幅是2018年2月9日後最大，當時收市跌幅為12.09%；國指連跌3周，對上一次連跌3周，是9月16日；本周表現最佳的是聯想（0992），累升5.03%，其次為信義光能（0968）及中芯國際（0981），分別升1.64%及0.75%。而表現最差的是龍湖集團（0960），累跌31.31%，其次為中海外（0688）及碧桂園服務（6098），分別跌22.93%及22.32%。

科指本周累跌8.98%或278點，跌幅是10月14日後最大，當時收市跌幅為9.41%；科指連跌3周，對上一次連跌3周，是9月16日；本周表現最佳的是金蝶（0268），累升11.3%，其次為金山軟件（3888）及聯想（0992），分別升5.76%及5.03%。而表現最差的是萬國數據（9698），累跌31.35%，其次為理想（2015）及眾安在綫（6060），分別跌20.68%及20.18%。

午後消息股表現

小米（1810）已停止印度金融服務 Mi Pay和Mi Credit已下架。收報8.72元，跌5.11%。

鷹美（2368）發盈喜，料中期盈利最多升至2.4億元。收報4.5元，升1.81%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，工行（1398）收報3.6元，跌0.83%。建行（0939）見52周低4.34元，收報4.37元，跌1.13%。中行（3988）收報40.05元，跌1.6%。中銀香港（2388）收報23.85元，跌1.24%。交行（3328）見52周低3.93元，收報3.95元，跌1%。農業銀行（1288）收報2.32元，跌0.85%。招商銀行（3968）見52周低26.45元，收報26.65元，跌4.31%。中石化（0386）見52周低3.25元，收報3.3元，跌2.08%。國航（0753）收報5.8元，跌1.19%。東航（0670）收報2.71元，跌2.52%。南航（1055）收報4.23元，跌0.94%。比亞迪（1211）見52周低163.1元，收報165.7元，跌9.85%。比亞迪電子（0285）收報20.1元，跌4.51%。神華（1088）收報21.9元，跌2.67%。中國聯通（0762）創上市新低，見3.27元，收報3.32元，跌2.06%。復星醫藥（2196）收報19.34元，跌1.73%。中國中免（1880）收報169.5元，跌4.35%。

廣汽（2238）第三季多賺1.4倍。見52周低4.93元，收報4.94元，跌10.51%。

香港寬頻（1310）全年EBITDA升2%，末期息削22%每股派20仙，全年派息率減至75%，電商業務轉攻B2B。創上市新低，見4.63元，收報4.73元，跌18.87%。

中石化油服（1033）第三季扭虧，賺7610萬人幣。收報0.47元，跌4.08%。

中壽（2628）第三季少賺24%，首三季盈利跌36%。見52周低8.72元，收報8.8元，跌2.55%。

內房減值超同業，東亞（0023）債券創紀錄跌幅。見52周低7.74元，收報7.75元，跌3%。

中石油（0857）第三季多賺71.5%，首三季增60%。收報3.27元，跌0.91%。

中海油（0883）第三季多賺89%，首三季增近1.1倍。收報40.05元，跌1.6%。

破底股方面

71隻股份創上市新低，其中十隻包括，雅生活服務（3319）低見4.58元，收報4.63元，跌4.93%；碧桂園服務（6098）低見7.21元，收報7.38元，跌8.78%；佳兆業美好（2168）低見1.92元，收報1.98元，跌3.41%；保利物業（6049）低見30.25元，收報30.95元，跌3.88%；世茂服務（0873）低見1.35元，收報1.36元，跌3.55%；華潤萬象（1209）低見22.75元，收報23.7元，跌5.39%；時代鄰里（9928）低見0.37元，收報0.375元，跌8.54%；融創服務（1516）低見1.4元，收報1.44元，跌4%；越秀服務（6626）低見2.29元，收報2.38元，跌1.65%；合景悠活（3913）低見0.79元，收報0.8元，跌8.05%。

171隻股份創52周低，其中十隻包括，中海物業（2669）低見5.06元，收報5.14元，跌6.38%；綠城服務（2869）低見3.36元，收報3.49元，跌4.38%；安踏（2020）低見70.35元，收報71.75元，跌3.11%；李寧（2331）低見41.85元，收報42.35元，跌7.33%；綠城中國（3900）低見8.48元，收報8.62元，跌10.67%；新城發展（1030）低見1.35元，收報1.38元，跌7.38%；金地商置（0535）低見0.43元，收報0.435元，跌2.25%；保利置業（0119）低見1.26元，收報1.27元，跌8.63%；佳寧娜（0126）低見0.41元，收報0.41元，跌6.82%；金茂（0817）低見1.05元，收報1.09元，跌6.03%。

異動股

上升異動股，包括，艾伯科技（2708）收報2.2元，升41.94%；齊合環保（0976）收報0.68元，升36%；德斯控股（8437）收報0.109元，升19.78%；雲遊控股（0484）收報0.7元，升12.9%；南戈壁（1878）見52周低0.86元，收報1.07元，升12.63%；遠大中國（2789）收報0.027元，升12.5%；維他奶（0345）收報13.5元，升12.13%；盛諾集團（1418）收報0.089元，升11.25%；洪九果品（6689）收報36.7元，升11.21%；電訊數碼（6033）收報2.3元，升7.98%；有線（1097）收報0.041元，升7.89%。

下跌異動股，包括，恒偉集團（8219）創上市新低，見0.205元，收報0.218元，跌27.33%；上置集團（1207）收報0.012元，跌25%；香港寬頻（1310）創上市新低，見4.63元，收報4.73元，跌18.87%；專業旅運（1235）見52周低0.156元，收報0.156元，跌18.75%；壹賬通金融科技（6638）收報1.65元，跌17.5%；萬國數據（9698）創上市新低，見9.83元，收報9.94元，跌16.47%；微盟（2013）收報2.69元，跌16.46%；小鵬（9868）創上市新低，見25.65元，收報26元，跌14.89%；潤邁德醫療（2297）收報2.2元，跌14.73%；太和控股（0718）收報0.059元，跌14.49%。

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