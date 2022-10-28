文章日期：2022年10月28日 16:44
比亞迪電子（0285）公布今年首三季業績，股東應佔溢利錄12.37億元人民幣(下同)，按年跌42.66%，每股盈利0.55元。
期內營業額錄得711.56億元，按年增加7.92%，毛利41.24億元，按年跌10.42%。
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