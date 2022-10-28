首三季年化平均資產回報率和年化加權平均淨資產收益率分別為0.74%和10.34%。

首三季利息淨收入1280.27億元，增加87.83億元或7.37%；在淨經營收入中的佔比60.86%，上升1.30個百分點。利息淨收入提升主要源自生息資產規模增長帶來的貢獻。淨利息收益率1.50% ，下降5個基點。淨利息收益率同降，主要是資產端受LPR下調、持續讓利實體經濟等因素影響，貸款收益率下降較多。同時負債端受居民及企業投資和消費意願下滑影響，存款定期化趨勢明顯，存款成本率呈現一定程度的剛性。

手續費及佣金淨收入347.32億元，減少14.17億元，降幅3.92%；在淨經營收入中的佔比16.51% ，下降1.55個百分點。手續費及佣金淨收入下降，主要是受國內外資本市場波動、減費讓利以及理財產品淨值化轉型影響。

資產減值損失521.59億元，減少6.87億元，降幅1.30% ，其中貸款信用減值損失485.54億元，增加4.52億元，增幅0.94%。集團仍具有充足的風險抵禦和損失吸收能力。

報告期末，集團不良貸款餘額1019.61億元，較上年末增加51.65億元，增幅5.34%；不良貸款率1.41% ，較上年末下降0.07個百分點；撥備覆蓋率181.54% ，較上年末上升15.04個百分點；撥備率2.57% ，較上年末上升0.11個百分點。

按業務類型劃分的關注類及逾期貸款分佈情況，公司類貸款關注類貸款率由1.78%升至1.87，逾期貸款率則由1.29%降至1.2%。

個人貸款關注類貸款率由0.64%升至0.8%；逾期貸款率由1.47%增至1.68%。當中，「按揭」的關注類貸款率，及逾期貸款率均急增，分別由0.27%增至0.49%，及由0.6%增至0.78%；而「信用卡」的關注類貸款率，及逾期貸款率亦上升，分別由1.96%增至2.02%，及由4.15%增至4.67%。

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