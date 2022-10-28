工行（1398）公布，截至今年9月底止，第三季淨利潤943.16億元（人民幣，下同），按年增長6.76%；每股基本盈利0.24元。期內，營業收入2073.31億元，下跌4.67%。
首三季，淨利潤2658.22億元，按年增長5.56%；每股基本盈利0.71元。期內，營業收入6511.19億元，增長1.12%。利息淨收入5275.98億元，增3.22%。年化淨利息收益率1.98%。非利息收入1235.21億元，跌6.95%，其中，手續費及佣金淨收入1055.94億元，增0.29%。
截至9月底止，總資產39.55萬億元，較上年底增12.45%。客戶貸款及墊款總額22.91萬億元，增長10.85%。總負債36.12萬億元，較上年底增長13.25%。客戶存款30.09萬億元，增13.8%。
不良貸款餘額3217.54億元，較上年底增加283.25億元，不良貸款率1.4%，下降0.02個百分點。撥備覆蓋率206.8%，上升0.96個百分點。 核心一級資本充足率13.68%，一級資本充足率15.28%，資本充足率18.86%。
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