首九個月營業收入按年升5%至5419.79億元，純利升5.7%至158.15億元。首九個月營業總成本按年升4.7%至5153.62億元。中國交通建設表示，期內公司統籌疫情防控與生產經營，堅持高質量發展為主線，圍繞「穩增長，優結構，控風險」有序落實各項工作，總體經營實現穩增長。

首九個月累計新簽合同金額達10321.61億元，按年升2.5%，完成年度目標的73%。當中基建建設業務、基建設計業務、疏浚業務和其他業務簽訂合同金額分別為9033.4億元、402.81億元、786.09億元和99.31億元。

中國交通建設今日收報3.18港元， 跌1.2%。

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