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中石化首三季少賺5.9%

中石化（0386）公布，截至今年9月底止，按國際財務報告準則，首三季純利572.84億元（人民幣，下同），按年倒退5.9%；每股基本盈利0.473元。期內，營業收益758.86億元，按年跌10.7%。

按中國企業會計準則，首三季淨利潤566.6億元，按年倒退5.6%；每股基本盈利0.468元。期內，營業收入2.45萬億元，按年升22.6%。

勘探及開發業務方面，首三季實現油氣當量產量3.63億桶油當量，按年增長2.3%，其中原油產量2.11億桶，增長1%，天然氣產量9138億立方英尺，增長4.1%。勘探及開發板塊息稅前利潤462.45億元。

煉油業務方面，首三季加工原油1.8億噸，按年下降 5.6%，生產成品油1.03億噸，其中柴油產量按年增長4.7%。煉油板塊息稅前利潤206.45億元。營銷和分銷業務息稅前利潤231.54億元。

化工業務方面，首三季乙烯產量1000萬噸，按年增長2.6%。化工產品經營總量6040萬噸，按年略有下降。受化工產品毛利大幅下降影響，該業務息稅前虧損10.61億元。

此外，中石化宣布，呂亮功已獲委任為集團高級副總裁。

中石化今日收報3.3港元，跌2.08%。

 

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