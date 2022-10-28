招行（3968）公布，截至今年9月底止，第三季淨利潤375.02億元（人民幣，下同），按年增長15.52%；每股基本盈利1.47元。期內，營業淨收入857.65億元，增長3.76%。
首三季淨利潤1069.22億元，按年增長14.21%；每股基本盈利4.15元。期內，營業淨收入2648.42億元，升5.31%。其中，淨利息收入1621.3億元，增長7.63%；非利息淨收入1027.12億元，增長1.85%；年化後歸屬於股東的平均總資產收益率（ROAA）和年化後歸屬於普通股股東的平均淨資產收益率（ROAE）分別為 1.5%和18.22%，按年分別增加0.06和0.11個百分點。
今年首9個月，淨利差2.3%，淨利息收益率2.41%，按年分別下降9和7個基點， 主要是受生息資產收益率按年下降的影響。
截至9月底止，資產總額9.71萬億元，較上年底增長4.95%；貸款和墊款總額5.99萬億元，較上年底增長7.62%；負債總額8.78萬億元，較上年底增長4.72%；客戶存款總額7.09萬億元，較上年底增長11.71%。
截至9月底止，不良貸款餘額570.88億元，較上年底增加62.26億元；不良貸款率0.95%，較上年底上升0.04個百分點；撥備覆蓋率455.67%，較上年底下降28.2個百分點；貸款撥備率4.34%，較上年底下降0.08個百分點。
招行今日收報26.65港元，跌4.31%。
其他報道
交行第三季多賺6.7% 不良貸款餘額增5.34% 按揭逾期貸款率急增
大酒店：受累疫情 倫敦半島酒店進一步超支 工程預算增至10.2億英鎊
恒指收市跌564點 成交第5日破千億 全周跌1348點 四年半最差