首三季淨利潤1069.22億元，按年增長14.21%；每股基本盈利4.15元。期內，營業淨收入2648.42億元，升5.31%。其中，淨利息收入1621.3億元，增長7.63%；非利息淨收入1027.12億元，增長1.85%；年化後歸屬於股東的平均總資產收益率（ROAA）和年化後歸屬於普通股股東的平均淨資產收益率（ROAE）分別為 1.5%和18.22%，按年分別增加0.06和0.11個百分點。

今年首9個月，淨利差2.3%，淨利息收益率2.41%，按年分別下降9和7個基點， 主要是受生息資產收益率按年下降的影響。

截至9月底止，資產總額9.71萬億元，較上年底增長4.95%；貸款和墊款總額5.99萬億元，較上年底增長7.62%；負債總額8.78萬億元，較上年底增長4.72%；客戶存款總額7.09萬億元，較上年底增長11.71%。

截至9月底止，不良貸款餘額570.88億元，較上年底增加62.26億元；不良貸款率0.95%，較上年底上升0.04個百分點；撥備覆蓋率455.67%，較上年底下降28.2個百分點；貸款撥備率4.34%，較上年底下降0.08個百分點。

招行今日收報26.65港元，跌4.31%。

其他報道

中石化首三季少賺5.9%

中交建第三季少賺8.9% 收入升1.4％

工行首三季多賺5.6% 不良貸款率降

交行第三季多賺6.7% 不良貸款餘額增5.34% 按揭逾期貸款率急增

大酒店：受累疫情 倫敦半島酒店進一步超支 工程預算增至10.2億英鎊

農行第三季收入跌1% 盈利升6%至685億人幣

比亞迪電子首三季少賺43%

恒指收市跌564點 成交第5日破千億 全周跌1348點 四年半最差

康泰內地母企發公告：康泰旅行社資不抵債 董事會通過啟動清盤

中國首9月國有企業利潤總額按年跌1.1%