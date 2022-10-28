證監會公開批評資產管理公司金龍世興違反《收購守則》規則22.1(a)，沒有披露於2021年3月12日至2022年4月14日期間，就上海東正（2718）股份進行的交易，因金龍當時擁有或控制上海東正已發行H股的5%以上，但以Seahawk China Dynamic Fund的投資管理人身分，在要約期內就上海東正H股執行了53宗交易。
根據規則，金龍在合約期內是任何一方的聯繫人，都必須公開披露，但金龍作為上海東正的聯繫人，卻沒有公開當時擁有或控制上海東正已發行H股的5%以上。收購執行人員認為，金龍作為基金經理，應具適當和足夠的合規系統，確保遵從所有適用的監管規定，故有充分理據就該等違規事件採取上述紀律行動。金龍已承認其違反規則，並同意接受之後的紀律行動，同時落實多項改善和補救措施。
證監會提醒有意用香港證券市場的從業員及人士，在進行收購及合併相關的事宜時，應根據《收購守則》行事，聯繫人必須按照《收購守則》規則22具報於要約期內就受要約公司的有關證券所進行的交易。
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