moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

證監會公開批評金龍世興違反《收購守則》

證監會公開批評資產管理公司金龍世興違反《收購守則》規則22.1(a)，沒有披露於2021年3月12日至2022年4月14日期間，就上海東正（2718）股份進行的交易，因金龍當時擁有或控制上海東正已發行H股的5%以上，但以Seahawk China Dynamic Fund的投資管理人身分，在要約期內就上海東正H股執行了53宗交易。

 

根據規則，金龍在合約期內是任何一方的聯繫人，都必須公開披露，但金龍作為上海東正的聯繫人，卻沒有公開當時擁有或控制上海東正已發行H股的5%以上。收購執行人員認為，金龍作為基金經理，應具適當和足夠的合規系統，確保遵從所有適用的監管規定，故有充分理據就該等違規事件採取上述紀律行動。金龍已承認其違反規則，並同意接受之後的紀律行動，同時落實多項改善和補救措施。

 

證監會提醒有意用香港證券市場的從業員及人士，在進行收購及合併相關的事宜時，應根據《收購守則》行事，聯繫人必須按照《收購守則》規則22具報於要約期內就受要約公司的有關證券所進行的交易。

 

 

其他報道

招行首三季多賺14.2% 淨利息差跌9個基點 不良貸款率升

中石化首三季少賺5.9%

中交建第三季少賺8.9%  收入升1.4％

工行首三季多賺5.6% 不良貸款率降

交行第三季多賺6.7% 不良貸款餘額增5.34% 按揭逾期貸款率急增

大酒店：受累疫情 倫敦半島酒店進一步超支 工程預算增至10.2億英鎊

農行第三季收入跌1% 盈利升6%至685億人幣

比亞迪電子首三季少賺43%

恒指收市跌564點 成交第5日破千億 全周跌1348點 四年半最差