北京市十五屆人大常委會會議今天決定，接受陳吉寧辭去北京市市長職務的請求，殷勇出任北京市副市長、代理市長，意味殷勇很可能會正式接任北京市長。本周初，外電《路透》引述接近人民銀行消息人士指，剛在上周躋身中央委員會的殷勇是接替易綱出任人行行長的熱門人選，今天北京市人大常委會的決定，令人行新行長人選更撲朔迷離。
由於現年64歲的易綱未有繼續留任中委，一般相信他將於明年3月卸任人行行長一職。《路透》早前的報道，曾於2016年至2018年出任人行副行長的北京市副市委書記殷勇是接任的熱門人選。
殷勇現年53歲，擁有清華大學博士學位，亦擁有哈佛大學碩士學位，及美國伊利諾伊州大學博士學位，屬「海歸」類領導。除了殷勇以外，有財金部門經驗而又在最新中委名單的，還有現任證監會主席的易會滿，他由十九大中央候補委員晉身為二十大中央委員。而農業銀行（1288）董事長谷澍亦首度躋身中委後補委員之列。
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