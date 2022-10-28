由於現年64歲的易綱未有繼續留任中委，一般相信他將於明年3月卸任人行行長一職。《路透》早前的報道，曾於2016年至2018年出任人行副行長的北京市副市委書記殷勇是接任的熱門人選。

殷勇現年53歲，擁有清華大學博士學位，亦擁有哈佛大學碩士學位，及美國伊利諾伊州大學博士學位，屬「海歸」類領導。除了殷勇以外，有財金部門經驗而又在最新中委名單的，還有現任證監會主席的易會滿，他由十九大中央候補委員晉身為二十大中央委員。而農業銀行（1288）董事長谷澍亦首度躋身中委後補委員之列。

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