新華保險（1336）公布，截至今年9月底止，按中國企業會計準則，第三季淨利潤300萬元（人民幣，下同），按年倒退99.8%。營業收入463.83億元，按年跌10.7%。
首三季淨利潤51.98億元，按年倒退56.6%。營業收入1711.78億元，跌7%。公司表示，淨利潤倒退主要受資本市場低迷的影響，投資收益減少所致。
截至9月底，第三季核心償付能力充足率141.68%，按季跌4.57個百分點；綜合償付能力充足率240.74%，按季跌0.16個百分點。
第三季底止，公司實現總保費收入1377.92億元，按年增長0.9%。公司表示，受新冠肺炎疫情反覆等因素影響，行業傳統業務艱難轉型，公司首年業務增長承壓，長期險首年期交保費157.15億元，下降14.6%；短期險保費38.51億元，下降20.5%；續期保費989.89億元，增長2.5%。
截至9月底，公司投資資產1.15萬億元，較上年底增長5.8%。公司年化總投資收益率3.7% ，按年下降2.7個百分點。
新華保險今日收報13.24港元，跌4.06%。
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