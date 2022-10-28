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積金局：康泰旅行社強積金遲供罰款及欠款共約2萬元 

積金局表示，十分關注康泰旅行社擬啟動清盤事件，並高度重視僱主是否有拖欠強積金供款的情況，並就康泰旅行社事件已主動跟進違規個案，為受影響計劃成員追討欠款。

積金局的資料顯示，康泰旅行社未有為3名員工繳交涉及今年6月至9月不同供款期的強積金供款，以及未有為約250名員工繳交7月及9月由於遲供款而須繳交的附加費，金額總數約為2萬元。

積金局稱，將會代受影響僱員追討有關拖欠供款，包括展開民事申索。如公司最終因資不抵債而被清盤，積金局會代表受影響僱員向清盤人或破產管理主任提出債權證明。如其後收到清盤人分派的款項，積金局會把款項交予強積金受託人，並存入受影響僱員的強積金帳戶。

根據強積金法例，僱主必須準時為每名年滿18歲至64歲的僱員(包括受僱期不少於60日的全職或兼職僱員)登記加入強積金計劃，並依法定期作出供款。積金局呼籲，若有關員工懷疑出現拖欠強積金供款情況，應立即透過積金局熱線或電郵與積金局聯絡，以便局方跟進並提供協助。

 

 

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