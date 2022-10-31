個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.97%，折合報202.75元；阿里巴巴（9988）升1.28%，折合報62.54元；美團（3690）升0.92%，折合報122.92元；匯控（0005）升1.64%，折合報40.71元；建行（0939）升0.41%，折合報4.39元。

道期現跌0.006%；標期現跌0.12%；納期現跌0.3%。日股現升1.43%，韓股現升0.98%，澳股現升1.07%。

VIX指數隔晚跌5.98%或1.64點，報25.75點。美3個月10年期債息倒掛，現報6.787基點；美2年期10年期債息倒掛，現報43.079基點，低位43.493基點，是10月20日後最低。

紐油現升0.54%或0.47美元，報88.38美元；布油現升0.58%或0.56美元，報96.33美元；金價現跌0.12%或1.98美元，報1642.88美元；LME 銅期貨隔晚跌2.76%或214.5美元，報7550美元。美國10年期債息現升0.3%或0.0124厘，報4.0247厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，澳博（0880）、冠中地產（0193）、廣南（1203）、蒙古能源（0276）、普甜食品（1699）、三一國際（0631）、浙江滬杭甬（0576）等。

港交所（0388）：期貨產品市場波動調節機制今恢復。

因有員工新冠檢測呈陽性，美獅美高梅關閉了賭場、酒店餐廳和商店。澳門政府要求全市居民進行強制性的新冠檢測，並封控了美獅美高梅。留意賭股。

海爾智家（6690）第3季純利升兩成。

贛鋒鋰業（1772）首3季純利大升5倍至147.94億元人幣。

復星醫藥（2196）第三季純利按年倒退16.2%。

國泰（0293）紐約飛香港航班復經俄羅斯遠東空域。

南方航空（1055）第三季虧損61億元人民幣。

中遠海控（1919）收購上港集團及廣州港股份。

萬科（2202）第三季利潤跌14%，首三季合同銷售金額降34.3%。

比亞迪（1211）上季多賺3.5倍至57.16億元人幣。

建行（0939）第三季多賺8%，首9個月住房租賃貸款餘額增57%。

龍湖（0960）：吳亞軍年齡及身體原因辭任主席，陳序平接任。

石藥（1093）唯一女獨董辭任，董事會變全男班不符上市要求。

新華保險（1336）第三季少賺99%，淨利潤僅300萬人幣。

康泰清盤，東瀛遊（6882）設專門求職郵箱，承諾會優先處理受影響員工。

電盈（0008）斥資1979萬元，增持香港電訊（6823）200萬股。

招行（3968）首三季多賺14.2%，淨利息差跌9個基點，不良貸款率升。

中石化（0386）首三季少賺5.9%。

中交建（1800）第三季少賺8.9%，收入升1.4%。

工行（1398）首三季多賺5.6%，不良貸款率降。

交行（3328）第三季多賺6.7%，不良貸款餘額增5.34%，按揭逾期貸款率急增。

大酒店（0045）：受累疫情，倫敦半島酒店進一步超支，工程預算增至10.2億英鎊。

農行（1288）第三季收入跌1%，盈利升6%至685億人幣。

比亞迪電子（0285）首三季少賺43%。

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