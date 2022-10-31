moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

港股ADR升97點 夜期高水157點 美期跌亞股升 澳博等業績

美股向上，港股ADR升97點或0.65%，報14960點，即月恒指夜期升129點，報25020點，夜期高水157點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.97%，折合報202.75元；阿里巴巴（9988）升1.28%，折合報62.54元；美團（3690）升0.92%，折合報122.92元；匯控（0005）升1.64%，折合報40.71元；建行（0939）升0.41%，折合報4.39元。

道期現跌0.006%；標期現跌0.12%；納期現跌0.3%。日股現升1.43%，韓股現升0.98%，澳股現升1.07%。

VIX指數隔晚跌5.98%或1.64點，報25.75點。美3個月10年期債息倒掛，現報6.787基點；美2年期10年期債息倒掛，現報43.079基點，低位43.493基點，是10月20日後最低。

紐油現升0.54%或0.47美元，報88.38美元；布油現升0.58%或0.56美元，報96.33美元；金價現跌0.12%或1.98美元，報1642.88美元；LME 銅期貨隔晚跌2.76%或214.5美元，報7550美元。美國10年期債息現升0.3%或0.0124厘，報4.0247厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，澳博（0880）、冠中地產（0193）、廣南（1203）、蒙古能源（0276）、普甜食品（1699）、三一國際（0631）、浙江滬杭甬（0576）等。

港交所（0388）：期貨產品市場波動調節機制今恢復。

因有員工新冠檢測呈陽性，美獅美高梅關閉了賭場、酒店餐廳和商店。澳門政府要求全市居民進行強制性的新冠檢測，並封控了美獅美高梅。留意賭股。

海爾智家（6690）第3季純利升兩成。

贛鋒鋰業（1772）首3季純利大升5倍至147.94億元人幣。

復星醫藥（2196）第三季純利按年倒退16.2%。

國泰（0293）紐約飛香港航班復經俄羅斯遠東空域。

南方航空（1055）第三季虧損61億元人民幣。

中遠海控（1919）收購上港集團及廣州港股份。

萬科（2202）第三季利潤跌14%，首三季合同銷售金額降34.3%。

比亞迪（1211）上季多賺3.5倍至57.16億元人幣。

建行（0939）第三季多賺8%，首9個月住房租賃貸款餘額增57%。

龍湖（0960）：吳亞軍年齡及身體原因辭任主席，陳序平接任。

石藥（1093）唯一女獨董辭任，董事會變全男班不符上市要求。

新華保險（1336）第三季少賺99%，淨利潤僅300萬人幣。

康泰清盤，東瀛遊（6882）設專門求職郵箱，承諾會優先處理受影響員工。

電盈（0008）斥資1979萬元，增持香港電訊（6823）200萬股。

招行（3968）首三季多賺14.2%，淨利息差跌9個基點，不良貸款率升。

中石化（0386）首三季少賺5.9%。

中交建（1800）第三季少賺8.9%，收入升1.4%。

工行（1398）首三季多賺5.6%，不良貸款率降。

交行（3328）第三季多賺6.7%，不良貸款餘額增5.34%，按揭逾期貸款率急增。

大酒店（0045）：受累疫情，倫敦半島酒店進一步超支，工程預算增至10.2億英鎊。

農行（1288）第三季收入跌1%，盈利升6%至685億人幣。

比亞迪電子（0285）首三季少賺43%。

 

其他報道

港交所：期貨產品市場波動調節機制今恢復