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恒指低開32點 科指升0.2% 龍湖跌14.9% 金沙中國跌4.7%

恒指今早低開32點或0.22%，報14830點，大市成交金額13億元；國指今早低開15點或0.31%，報5013點。恒生科技指數開市報2828點，升0.2%。

阿里巴巴（9988）、京東（9618）、藥明生物（2269）拖累大市。騰訊（0700）、友邦（1299）、匯控（0005）貢獻恒指較多。

藍籌26隻升，35隻下跌，12隻無升跌。聯通（0762）升1.51%，報3.37元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌14.94%，報11.16元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股18隻升，9隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是瑞聲（2018）開市報13.32元，升4.06%；跌幅最大的是萬國數據（9698）創上市新低，見9.5元，開市報9.5元，跌4.43%。

恒指續低於10天線(15670.28點)。科指續低於10天線(3003.88點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，澳博（0880）開市報2.45元，升1.24%。冠中地產（0193）無成交，報0.255元。廣南（1203）無成交，報0.56元。三一國際（0631）無成交，報6.59元。浙江滬杭甬（0576）開市報5.11元，無升跌。

港交所（0388）：期貨產品市場波動調節機制今恢復。開市報215.8元，升0.47%。

因有員工新冠檢測呈陽性，美獅美高梅關閉了賭場、酒店餐廳和商店。澳門政府要求全市居民進行強制性的新冠檢測，並封控了美獅美高梅。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）無成交，報3.96元；美高梅中國（2282）開市報3.12元，升0.32%；澳博（0880）開市報2.45元，升1.24%；永利澳門（1128）創上市新低，見2.98元，開市報2.98元，跌2.3%；銀河娛樂（0027）開市報34.6元，跌1.7%；金沙中國（1928）見52周低12.5元，開市報12.5元，跌4.73%。

海爾智家（6690）第3季純利升兩成。開市報20.5元，升0.24%。

贛鋒鋰業（1772）首3季純利大升5倍至147.94億元人幣。開市報53.05元，升1.05%。

復星醫藥（2196）第三季純利按年倒退16.2%。無成交，報19.34元。

國泰（0293）紐約飛香港航班復經俄羅斯遠東空域。開市報7.3元，跌0.27%。

南方航空（1055）第三季虧損61億元人民幣。無成交，報4.23元。

中遠海控（1919）收購上港集團及廣州港股份。開市報8.76元，跌0.34%。

萬科（2202）第三季利潤跌14%，首三季合同銷售金額降34.3%。平上市低位11.14元，開市報11.14元，跌1.59%。

比亞迪（1211）上季多賺3.5倍至57.16億元人幣。開市報168.1元，升1.45%。

建行（0939）第三季多賺8%，首9個月住房租賃貸款餘額增57%。開市報4.37元，無升跌。

龍湖（0960）：吳亞軍年齡及身體原因辭任主席，陳序平接任。見52周低11.16元，開市報11.16元，跌14.94%。

石藥（1093）唯一女獨董辭任，董事會變全男班不符上市要求。開市報8.17元，跌0.49%。

新華保險（1336）第三季少賺99%，淨利潤僅300萬人幣。創上市新低，見12.94元，開市報12.94元，跌2.27%。

康泰清盤，東瀛遊（6882）設專門求職郵箱，承諾會優先處理受影響員工。開市報0.8元，升2.56%。

電盈（0008）斥資1979萬元，增持香港電訊（6823）200萬股。電盈開市報3.15元，無升跌。香港電訊（6823）開市報9.01元，跌1.21%。

招行（3968）首三季多賺14.2%，淨利息差跌9個基點，不良貸款率升。見52周低26.05元，開市報26.05元，跌2.25%。

中石化（0386）首三季少賺5.9%。見52周低3.21元，開市報3.21元，跌2.73%。

中交建（1800）第三季少賺8.9%，收入升1.4%。開市報3.18元，無升跌。

工行（1398）首三季多賺5.6%，不良貸款率降。開市報3.64元，升1.11%。

交行（3328）第三季多賺6.7%，不良貸款餘額增5.34%，按揭逾期貸款率急增。開市報3.95元，無升跌。

大酒店（0045）：受累疫情，倫敦半島酒店進一步超支，工程預算增至10.2億英鎊。無成交，報6.22元。

農行（1288）第三季收入跌1%，盈利升6%至685億人幣。開市報2.32元，無升跌。

比亞迪電子（0285）首三季少賺43%。開市報20.4元，升1.49%。

破底股方面

9隻股份創上市新低，包括保利物業（6049）低見30.1元，開市報30.1元，跌2.75%；永利澳門（1128）低見2.98元，開市報2.98元，跌2.3%；朝聚眼科（2219）低見2.74元，開市報2.74元，跌3.86%；新華保險（1336）低見12.94元，開市報12.94元，跌2.27%；眾安在綫（6060）低見13.98元，開市報13.98元，跌3.45%；萬國數據（9698）低見9.5元，開市報9.5元，跌4.43%；百度（9888）低見74.6元，開市報74.6元，跌1.45%；百度 （9888）低見74.6元，開市報74.6元，跌1.45%；寶龍商業（9909）低見2.56元，開市報2.56元，跌1.54%。

20隻股份創52周低，其中十隻包括，金茂（0817）低見1.05元，開市報1.05元，跌3.67%；金沙中國（1928）低見12.5元，開市報12.5元，跌4.73%；新奧能源（2688）低見75元，開市報75元，跌13.59%；香港科技探索（1137）低見4元，開市報4元，跌3.15%；希慎（0014）低見17.02元，開市報17.02元，跌1.96%；信和置業（0083）低見8.47元，開市報8.47元，跌1.63%；陽光房地產基金（0435）低見2.62元，開市報2.62元，無升跌；招商銀行（3968）低見26.05元，開市報26.05元，跌2.25%。

異動股

上升異動股，包括，金禧國際（0091）開市報0.125元，升13.64%；信佳國際（0912）開市報1.35元，升11.57%；恒盛地產（0845）開市報0.117元，升10.38%；鳳祥（9977）開市報1.45元，升9.85%；弘陽地產（1996）開市報0.49元，升5.38%；德信中國（2019）開市報0.79元，升5.33%；三葉草生物（2197）開市報1.84元，升5.14%；國浩（0053）開市報68.95元，升4.95%；普拉達（1913）開市報37.25元，升4.93%；春泉（1426）開市報2.2元，升4.76%。

下跌異動股，包括，龍湖（0960）見52周低11.16元，開市報11.16元，跌14.94%；新奧能源（2688）見52周低75元，開市報75元，跌13.59%；威高股份（1066）開市報10元，跌13.19%；康希諾生物（6185）開市報66.1元，跌7.75%；翰森製藥（3692）開市報12元，跌6.54%；金沙中國（1928）見52周低12.5元，開市報12.5元，跌4.73%。

 

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