國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，是受國內疫情多發散發等影響。 10月份，綜合PMI產出指數為49.0%，比上月下降1.9個百分點，落至臨界點以下，表明我國企業生產經營活動總體有所放緩。

從分類指數看，構成製造業PMI的5個分類指數均低於臨界點。生產指數為49.6%，比上月下降1.9個百分點，表明製造業生產有所回落。新訂單指數為48.1%，比上月下降1.7個百分點，表明製造業市場需求繼續減少。原材料庫存指數為47.7%，比上月上升0.1個百分點，表明製造業主要原材料庫存量降幅略有收窄。從業人員指數為48.3%，比上月下降0.7個百分點，表明製造業企業用工景氣度有所降低。供應商配送時間指數為47.1%，比上月下降1.6個百分點，表明製造業原材料供應商交貨時間繼續放慢。

趙慶河解讀指，產需兩端有所放緩。10月份，生產指數和新訂單指數分別為49.6%和48.1%，比上月下降1.9和1.7個百分點，製造業生產和市場需求景氣度均回落。從行業情況看，農副食品加工、石油煤炭及其他燃料加工、醫藥、汽車製造等行業生產指數和新訂單指數均連續兩個月位於擴張區間，產需保持增長；紡織、木材加工及家具製造、化學纖維及橡膠塑料製品等行業兩個指數均下降5.0個百分點以上。

趙慶河解讀指，價格指數連續回升。主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為53.3%和48.7%，高於上月2.0和1.6個百分點，其中主要原材料購進價格指數連續兩個月位於擴張區間，製造業原材料採購價格總體水平較上月繼續上漲。從行業情況看，農副食品加工、石油煤炭及其他燃料加工等行業主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別高於60.0%和53.0%，原材料採購價格和產品銷售價格同步上漲；紡織、木材加工及家具製造等行業兩個價格指數均低於臨界點，市場價格有所回落。

趙慶河解讀指，大型企業保持擴張。大型企業PMI為50.1%，比上月下降1.0個百分點，繼續保持擴張。其中，生產指數為51.3%，連續6個月高於臨界點，大型企業生產持續增長。中、小型企業PMI分別為48.9%和48.2%，比上月下降0.8和0.1個百分點，繼續位於臨界點以下，中、小型企業生產經營壓力有所加大。

趙慶河解讀指，多數行業預期穩定。生產經營活動預期指數為52.6%，位於景氣區間，製造業恢復發展預期總體穩定。在調查的21個行業中，有13個生產經營活動預期指數高於臨界點，其中農副食品加工、鐵路船舶航空航天設備、電氣機械器材等行業生產經營活動預期指數持續位於58.0%以上較高景氣區間，企業對近期市場發展信心相對較強。

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