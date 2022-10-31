政府對於日後檢討代幣化資產的產權和智能合約的合法性，抱持開放態度，以便利其在香港的發展。金管局稍後會就穩定幣的監管制度發布諮詢結果和下一步工作。

政府今日公布上率政策宣言，包括「願景和方針」、「監管」、「試驗計劃」、「展望」4部分，上述內容來自監管部分。

政府認為，在「監管」方面透過一致、明確和清晰的整全監管框架，有助奠定穩固的基礎，以迎接由全球虛擬資產急速發展所帶來的金融創新和科技發展。在加緊籌備新虛擬資產服務提供者發牌制度的同時，也樂意聯繫全球虛擬資產業界，邀請有關交易所在香港開拓商機。

「試驗計劃」方面，政府和監管機構正研究推出多個試驗計劃，以測試虛擬資產帶來的技術效益，並嘗試把有關技術進一步應用於金融市場。這些試驗計劃包括為2022年香港金融科技周發行非同質化代幣（NFT）、綠色債券代幣化及數碼港元。

「願景和方針」方面，香港是國際金融中心，對全球從事虛擬資產業務的創新人員抱持開放和兼融的態度。政府現正與金融監管機構締造便利的環境，以促進香港虛擬資產行業得以可持續和負責任地發展。會適時訂出所需規限，按照國際標準緩減實際和潛在風險，讓虛擬資產創新能夠在香港以可持續方式蓬勃發展。

「展望」方面，會透過便利的政策、整全和平衡的監管、風險為本的規限，以及各項試驗計劃，落實這份政策宣言所載的願景。政府誠邀全球虛擬資產業界攜手合作，憑藉香港作為國際金融中心的地位，遵從最佳國際標準和做法，在清晰、靈活和便利的監管環境下發揮金融創新的潛力。

財政司司長陳茂波表示，「政策宣言詳細解釋了我們的願景和策略、監管制度、對於開放投資者接觸虛擬資產的取態，以及為把握虛擬資產帶來的技術優勢推出的試驗計劃。我們現已向全球市場清晰表達對於虛擬資產的政策立場，表明我們與全球虛擬資產業界一同探索金融創新的承擔和決心」。

財經事務及庫務局局長許正宇說，「我們認為分布式分類帳技術（DLT）和Web 3.0有潛力成為金融和商業的未來，這些技術在適當監管下預期可以提升效率和透明度。政府準備就緒擁抱未來，我們歡迎金融科技和虛擬資業界和人才匯聚香港。我們將致力在整個虛擬資產價值鏈上促進金融服務可持續發展」。

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