港元現報7.8491元貶值5點子，曾貶值最多11點子，報7.8497元，亦曾貶值最多1點子，報7.8487元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升57.98點子至3.02833%；1星期HIBOR升8.08點子至2.67589%；2星期HIBOR升4.81點子至2.82119%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升3.19點子至4.58536%；6個月期HIBOR升2.14點子至4.83429%；12個月期HIBOR升2.76點子至5.26649%。

美元指數現報110.842升值0.09點或0.08%。

美元1個月期LIBOR報3.76771%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.5943%，連續2日收窄，利差是10月26日後最高，當日差距為-0.5517%

對上一次連續2日收窄，是10月17日，當日利差報-0.9137%。

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